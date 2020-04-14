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千里投奔「網戀西裝業務」！16歲女嗆爸媽：不會回家　警旅館暗房找到他們

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16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《在柳州》）

▲警方破門時，兩人衣衫不整。（圖／翻攝《在柳州》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河北省石家莊市一名16歲少女小陳（化名）最近因和父母吵架，一氣之下離家出走2000公里，到廣西柳州投奔28歲西裝業務男友，讓父母急壞了。她接到爸媽電話不耐煩說，「你管那麼多幹嘛呀？我不想跟你說了。」她對警方表示，這個比自己大了12歲的男人，知心、體貼、事業有成，總能在需要的時候給她慰藉和希望。

《廣西新聞頻道》報導，6日上午，一通求助電話打進了柳州市公安局雒容派出所。雒容派出所警長李光祿表示，少女的父母當時講，女兒有可能被人拐騙，拐賣到這邊來了。

警方立即展開調查，發現前一天有人持小陳的身分證，在雒容一家賓館登記開房，民警立即出動，敲開賓館511房間的房門。昏暗的房間裡，窗簾緊閉，突然出現的民警讓房裡兩位衣冠不整的年輕人慌了手腳，躺在床上的女孩正是民警要找的小陳，與她共處一室的是28歲男子吳某。吳說，他與小陳是情侶關係。

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

▲▼警方在賓館511房間找到男女。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

▼警方破門時，兩人衣衫不整。（圖／翻攝《在柳州》）

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《在柳州》）

▼小陳千里投奔男友。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

民警詢問得知，小陳在家中與父母鬧了些彆扭，2日就從河北石家莊坐了26個小時的火車，跨越2000公里來到柳州，投奔網戀的男友吳某。

得知女兒找到了，小陳的父母和舅舅立即從河北開車趕來。但在小陳看來，父母親情並不比她與吳某浪跡天涯的纏綿來得甜蜜，她在電話中對爸媽說，「你也別來了，你來了，我也不會跟你回去的，你懂嗎？而且我自己待著也挺好的。你管那麼多幹嘛呀？我不想跟你說了。」

▼兩人在派出所依然如膠似漆，還偶有牽手、打鬧等親暱的舉動。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

▼少女半年前在網路認識西裝男。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

16歲女坐千里火車「投奔網戀男友」嗆爸媽：管那麼多幹嘛　警在旅館找到人。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

即使是在民警將小陳和吳某帶回派出所詢問時，兩人依然如膠似漆，還偶有牽手、打鬧等親暱的舉動。小陳告訴民警，平時自己是跟爺爺奶奶生活長大的，父母長期在北京打工，與自己的感情若有似無；近半年來，能夠讓她敞開心扉的只有數千公里外的吳某，這個比自己大了12歲的男人知心、體貼、事業有成，總能在需要的時候給她慰藉和希望。

李光祿表示，小陳自己也說不怎麼想讀書了，說要出來社會上找找路子；吳某就是在當地一個樓盤裡做銷售員，經了解，他半年前在網路認識少女，吳自稱是項目經理，兩人越聊越起勁，然後前幾天，少女就過來投奔他了。在民警和家人的努力勸說下，小陳7日最後終於同意跟父母回家。

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