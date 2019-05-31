陣陣惡臭才被發現！　廣西女病逝女室友不捨「伴屍一周」

▲廣西柳州一女子病逝，室友不捨「伴屍一周」，事發居民樓。（圖／翻攝自《柳州晚報》）

大陸中心／綜合報導

廣西省柳州市柳石路的開元社區某棟住宅樓近日被舉報，樓道內時常散發陣陣「惡臭」。警方趕到現場，發現是一名女子在家中身亡多日。離奇的是，女室友一直沒有報警，而是都與屍體共處。她表示，捨不得所以才沒有告訴別人！網驚，「這個的確是真愛了」！

據《柳州晚報》報導，開元社區某住宅樓居民發現，樓道內經常一股股「惡臭」，懷疑是「屍臭味」，趕緊報警。警方接警後調查發現，異味是4樓的一住戶家中散發出來。

這時候，一位圍觀的中年女子說自己就住在這裡，隨後用鑰匙打開了房門。警方進去一看，發現房間裡有一具女屍，看起來已經身亡多天。屍體已開始腐爛，散發出一陣陣「惡臭」。經過警方調查，死者姓蔣，今年40多歲。開門的女子是她室友。兩人關係非常好，已經在一起生活十多年。

據女室友表示，蔣女是在5月21日因病身亡的。她因為感到非常不捨，就沒有告知任何人，也沒有報警，與屍體共處一室「相伴」了幾日。經警方和法醫初步判斷，蔣女確實是因病死亡，排除了他殺的可能。

網友驚呆稱，「這個的確是真愛了」、「這不是恐怖片嗎」、「信息量太大，一時難以想象」。

▲廣西柳州一女子病逝，室友不捨「伴屍一周」，事發樓道。（圖／翻攝自《柳州晚報》）