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曾受援助2萬口罩　廣西柳州「加倍」回贈日本阿見町

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▲▼廣西柳州市贈日本茨城縣阿見町4萬個口罩。（圖／翻攝中新社）

▲廣西柳州市贈日本茨城縣阿見町4萬個口罩。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著境內疫情緩解，中國大陸也逐步對其他國家伸出援手。廣西柳州市日前回贈日本茨城縣阿見町4萬個口罩，最近，對方官員來信感謝。文中指出，在日本疫情緊張的時刻，收到柳州市捐贈的口罩，給予深感不安的民眾莫大鼓舞。

《中新社》報導，中國大陸境內疫情最嚴重之時，阿見町便為柳州募集2萬個口罩。之後，日本疫情日益嚴重，阿見町婉轉向柳州市外事辦請求支援。柳州市政府3月26日將募集的一次性防護口罩回贈阿見町，數量是4萬個，比當初接獲援助的數量還多了一倍。

對此，柳州市外事辦主任龐智勇表示，柳州市物資緊缺時，阿見町伸出援手，「中國人素來講究滴水之恩當湧泉相報，現在他們遇到困難，我們也當力所能及地幫助他們。」

阿見町町長則在回信中表示，隨著日本疫情蔓延，口罩緊缺，正當此時，收到柳州市捐贈的口罩，對於深感不安的民眾來說，給予了莫大的鼓舞，「柳州市贈與的口罩，將有效運用在阿見町民眾的防護工作上。」　

報導指出，柳州市與阿見町從1996年開啟交流，24年來，兩地在政治、文化、教育、農業、消防等領域積極互動。2019年8月，柳州市人大常委會批准該市與日本茨城縣阿見町締結友好城市關係，進一步深化柳州市與阿見町的友誼。

據中國海關統計，從3月1日到4月4日，中國出口主要防疫物資共價值人民幣102億元，主要包括口罩約38.6億個，防護衣3752萬件，紅外測溫儀241萬個，呼吸機1.6萬台，新冠病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

▲▼日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

▲日本為防疫宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

 
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