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110全中運開幕典禮今登場　選手之夜嗨翻田徑場

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣暌違34年再度舉辦全國中等學校運動會，雲林縣團隊以「精采飛揚，雲林上場」作為110全中運Slogan，精彩卓越由雲林出發、帶向全國邁向世界。 110全中運開幕典禮今(17)日於斗南田徑場盛大舉辦，副總統賴清德、教育部長潘文忠、體育署長張少熙及各縣市貴賓親臨現場，引燃聖火及開幕典禮之後的選手之夜嗨翻全場。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

籌備期長達兩年，雲林縣全體總動員籌辦的110全中運，開幕儀式以高科技聲光效果結合傳統表演、融入在地元素，規劃出突破以往規格的開幕典禮，開幕節目結合雲林布袋戲、地方特色與科技聲光效果外，為讓觀眾觀禮時無死角，場內設置500及700吋LED螢幕；也為了讓場外民眾觀賞，安裝400吋的大螢幕，同步轉播，讓場內外一起同樂。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲副總統賴清德致詞時表示， 勝固可喜，敗亦可欣，在全國性的運動賽事中得到獎牌非常光榮，如能在賽事學到經驗，也不枉費參與今年賽事。（圖／記者蔡佩旻攝）

110全中運開幕典禮，晚間19時許由雲林縣田賽鏈球青年好手沈智陞及徑賽青年好手楊睿萱2位同學擔任聖火手，聖火點燃的那一刻，超大網屏做出爆破效果，無人機升空，搭配長達3分鐘的煙火秀，創造出結合視覺、聽覺的震撼效果，為期六天從4月17日至22日的賽事將有約有1萬7000多名選手參與賽事，隨之宣告正式開始。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善致詞感謝各界對110全中運的肯定，更感謝縣府團隊及全體縣民對全中運所做的努力與付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

副總統賴清德致詞時表示，全國中等學校運動會在雲林縣舉辦，來自全國近1萬7千多名選手參與盛事，期許選手們把對體育的熱情還有平日訓練的成果完全發揮，得到最好的成績。 勝固可喜，敗亦可欣，最主要是的是有辦法在全國性的運動賽事中得到獎牌，這是非常光榮之事，如果能在賽事中學到經驗成為下一場賽事的成功基礎，也不枉費參與今年賽事。所有的體育菁英會面對全國各賽事，甚至是奧運，衷心期盼對體運有熱情，希望在運動場上追逐夢想的選手們都能夠一步一步往夢想邁進。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲聖火點燃瞬間施放高空煙火，點亮田徑場夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

教育部長潘文忠提到，全中運是國內年輕運動選手競賽的最高殿堂，也是培養國家未來運動選手的搖籃，雲林縣以國際賽事規格規劃110全中運，讓選手們能感受國際賽事尊榮與刺激；體育署長張少熙指出，近日接受到各裁判長、教練及選手的正向回饋，對於雲林縣在110全中運不論是場地、設備及服務的各項安排，皆給予極高的肯定。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善致詞感謝各界對110全中運的肯定，更感謝縣府團隊及全體縣民對全中運所做的努力與付出，並將110全中運開幕典禮的成功歸功於大家的齊心努力，更期盼接下來的5天賽事，能圓滿順利。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲聖火點燃瞬間施放高空煙火，點亮田徑場夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

開幕儀式之後的選手之夜更是重頭戲，特別邀請到媲美跨年晚會卡司，7組重量級天王天后，電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭樂團、新生代饒舌偶像高爾宣等巨星接力演唱，帶來拿手歌曲與表演，持續2小時不間斷的精彩演出，為選手們應援、加油打氣，與選手、民眾一同狂歡，把全中運氣氛嗨到最高點。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲聖火點燃瞬間施放高空煙火，點亮田徑場夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

精彩的《4/17開幕典禮17：30-19：30》由ETtoday運動雲；《4/17選手之夜20：00-22：00》由ETtoday運動雲及110雲林全中運官網Live直播開幕式及選手之夜。

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲開場表演由500名土風舞協會所組成婆婆媽媽團，結束之際縣長張麗善副縣長謝淑亞進入參與歡欣鼓舞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為期六天從4月17日至22日的賽事有約有1萬7000多名選手參與賽事，在點燃聖火及選手之夜後隨之宣告正式開始。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲聖火點燃瞬間施放高空煙火，點亮田徑場夜空。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲300台空拍機結合排列出許多相關並具代表性的圖案。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲300台空拍機結合排列出許多相關並具代表性的圖案。（圖／記者蔡佩旻攝）


 

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