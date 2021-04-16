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全中運在雲林　「草地音樂會」展現藝術教育軟實力

▲雲林縣政府藉著辦理110全中運這全國活動，為學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看到雲林縣在藝術教育上的用心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府藉著辦理110全中運這全國活動，為學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看到雲林縣在藝術教育上的用心。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110年全中運在雲林系列活動「草地音樂會」昨（15）日晚間於斗南田徑場盛大登場，今年全中運提前搭設舞台，讓因教育部連續2年停辦表演藝術比賽的孩子們一個展現成果機會，藉著辦理110全中運這全國活動，為學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看到雲林縣在藝術教育上的用心。

國內在今年新冠肺炎群聚感染事件，教育部經召開會議研商，以防疫安全優先，決定停辦全國學生表演藝術類競賽-團體賽。很多家長、學生都覺得有點洩氣，比賽不僅是比賽，而是辛苦學練的孩子們一個甜果收成的機會，雲林縣政府為了給學生一個表演舞台，也讓他們更有自信、盡情揮灑才能，藉著辦理110全中運的機會，規劃「草地音樂會」也讓雲林囝仔盡情表現。

▲雲林縣政府藉著辦理110全中運這全國活動，為學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看到雲林縣在藝術教育上的用心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲110年全中運在雲林系列活動「草地音樂會」於斗南田徑場盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「草地音樂會」中參與演出的16校都是110年全國學生音樂比賽團體組縣代表隊、全國賽常勝軍，演出水準相當高，分別有斗六國小、僑真國小、華山國小、鎮西國小、新興國小、永定國小、鎮南國小、雲林國小、二崙國小、二崙國中、正心高中、東南國中、東明國中、東仁國中、斗六國中及林內國中。

縣長張麗善指出，讓雲林縣內音樂表現優異的學生團體，在具演唱會規格的大舞台上演出，搭配頂級的音響燈光設備，讓學生體驗難得的舞台經驗，並將舞蹈表現優異團體安排在17日下午的開幕表演節目中，讓學生享受國家級的舞台演出經驗，讓全國民眾看到雲林的藝術教育成果，迎接110全中運在雲林歷史盛事。

▲雲林縣政府藉著辦理110全中運這全國活動，為學生創造展演舞台，也讓全國觀眾看到雲林縣在藝術教育上的用心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「草地音樂會」中參與演出的16校都是110年全國學生音樂比賽團體組縣代表隊、全國賽常勝軍，演出水準相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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