　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

▲總統蔡英文昨、日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜，朝天宮司儀高喊「總統好！」，沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲總統蔡英文昨、日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜，朝天宮司儀高喊「總統好！」，沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文昨（16）日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，從溝皂真武殿牌坊步行50分鐘隨香至北辰派出所、白沙屯媽祖停駕處上香祈雨，隨後於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜。朝天宮司儀為感謝總統蒞臨，帶領大家高喊「總統好！」沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」成為今年度三月瘋媽祖爆笑的插曲。

總統蔡英文參加白沙屯媽祖進香的香燈腳，從溝皂真武殿牌坊步行5公里隨香至北辰派出所、白沙屯媽祖停駕處上香祈雨，隨後轉往北港朝天宮迎接媽祖聖駕，總統蔡英文抵達朝天宮時周邊四道路已聚集了超過十萬名信徒恭候聖駕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朝天宮司儀為感謝總統蔡英文來參加盛會，對著群眾慷慨陳詞：「各位香燈腳，咱來逗陣走，咱作伙拼，伙咱ㄟ國家、咱ㄟ人民攏平安，咱大家大聲卡喊出來，總統好！」。

▲總統蔡英文昨、日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜，朝天宮司儀高喊「總統好！」，沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在總統走進廟門與擠在廟內的信眾揮手時，眾人才默契揮手齊喊「總統好！。 （圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）

未料，在朝天宮外的信眾回應的是「總統好！」但廟內去再調皮的信眾帶領下回喊「進喔！」一連數次如此，一直到司儀與總統接近廟門，發現裡面的信眾是喊「進喔！」歡迎，司儀也轉喊進喔！」在總統走進廟門與擠在廟內的信眾揮手時，眾人才默契齊喊「總統好！，這段「迎總統插曲」在網路、LINE群組傳開，網友說，很爆笑也很溫暖，媽祖的信眾都好可愛。

廟方表示，當時總統走進廟，司儀喊總統好，原本廟內有人喊總統好，也有人可能聽錯了就喊出進喔，沒想到後來「進喔」的聲量傳出廟外高過「總統好」，使得全場就跟著喊進喔，形成「總統好」「進喔」的不同調，後來司儀發現大家一直喊進喔，才跟著改口喊進喔，順應民意下，意外成為今年三月瘋媽祖最爆笑的插曲。

▲總統蔡英文昨、日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜，朝天宮司儀高喊「總統好！」，沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲這段「迎總統插曲」在網路、LINE群組傳開，信眾看了都覺得，很爆笑也很溫暖，媽祖的信眾都好可愛。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）


 


►Her今天推出「DIOR超惹火絲絨唇露」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►白沙屯媽祖鑾轎抵北港朝天宮　小英徒步隨香50分鐘：求天降甘霖

►疑紅綠燈故障害車禍！兩車路口T字衝擊　小黃噴人行道轎車變C形

►白沙屯媽鑾轎1155抵北港朝天宮！進三進三退禮　萬人夾道歡迎

►大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮　信眾擠爆搶換「壓轎金」

►雲林17歲腦麻生全家4人隨香3天　母：沿途信眾打氣是走下去的動力

ET快訊
舒力基快速增強！最快今午後變「強颱」　路徑西修離台更近
網紅辣媽餵母乳被罵！大馬空姐PO照卻萬人激讚
獨／原能會報告曝光：日本核廢水「擴散至台灣」衝擊近海、遠洋漁
花旗撤出台灣網嗨喊「房貸免還」！專家說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／AZ疫苗提前開放「五、六類」接種？　指揮中心下午2時說明

「消失製造所」板橋奇幻之旅4／18啟程！聽郎祖筠x劉增鍇戲說文化　神秘萊拉女孩線上體驗消失

車友玩國旅福音！觀光局曝：這3縣市最多「自行車友善住宿」

2021快樂親子園遊會郭昭巖邀請您大手牽小手　飛行探索遊戲場Happy GO！

過敏兒注意！沙塵暴今襲台　北部空品傍晚「紅色警戒」

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

舒力基快速增強！最快今午後變「強颱」　路徑西修離台灣更近一些

「文大怪人」隨機攻擊女學生！持鋸問：這麼晚要去哪　校方竟漠視

國產水果變身「美妝保養與清潔用品」　專家曝成功5項技術移轉

高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

快訊／AZ疫苗提前開放「五、六類」接種？　指揮中心下午2時說明

「消失製造所」板橋奇幻之旅4／18啟程！聽郎祖筠x劉增鍇戲說文化　神秘萊拉女孩線上體驗消失

車友玩國旅福音！觀光局曝：這3縣市最多「自行車友善住宿」

2021快樂親子園遊會郭昭巖邀請您大手牽小手　飛行探索遊戲場Happy GO！

過敏兒注意！沙塵暴今襲台　北部空品傍晚「紅色警戒」

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

舒力基快速增強！最快今午後變「強颱」　路徑西修離台灣更近一些

「文大怪人」隨機攻擊女學生！持鋸問：這麼晚要去哪　校方竟漠視

國產水果變身「美妝保養與清潔用品」　專家曝成功5項技術移轉

高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

NCT成員深夜伴2正妹出遊！凌晨道歉「會調整好心態」　粉絲心疼

想成為車評「會開手排車是基本」？資深老司機：才能有完整享受

8成4上班族主動爭取職缺　工作年資「10-15年」最積極

徐薇淩單回合抓8鳥1鷹　自己臉書上表示「相當不錯」

北市租屋1000元！女屋主「佛送1萬生活費」　一通電話…真相心酸了

快訊／AZ疫苗提前開放「五、六類」接種？　指揮中心下午2時說明

NO媽膽管癌轉移不敵病魔離世　NONO強忍悲傷4月28日送別亡母

嫌車上等太久跩阿金大叫抗議！　咬口罩跟媽拔河笑翻網：金派

「消失製造所」板橋奇幻之旅4／18啟程！聽郎祖筠x劉增鍇戲說文化　神秘萊拉女孩線上體驗消失

《驅魔麵館》金世正身材藏超久！低胸中空裝、美背洗版大解放

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

舒力基「開眼」明變強颱　路徑西修看似威脅大

花旗撤台「房貸免還」？專家說話了

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

龍蝦「彈跳到死」挨批　老闆：誤會一場

白沙屯媽鑾轎「別空拍」！網曝原因

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

不開送我！神秘凱迪拉克藏北市府停車場

太魯閣偵結！29歲網紅手足：沒酒精無法入睡

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

好市多2大媽「狂盯愛車」　他返家崩潰：中了

更多熱門

相關新聞

許水德19日告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

許水德19日告別式　蔡英文親頒褒揚令、美日政要唁電哀悼

前考試院長許水德上月底辭世，享耆壽91歲，告別式將於4月19日下午1時45分於台北市第一殯儀館景行廳舉行。總統蔡英文槍親頒褒揚令，日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等美、日政要均發來唁電，表達哀悼。

背離世6汪照遶境！4天步行160km：苦行我來

背離世6汪照遶境！4天步行160km：苦行我來

疑紅綠燈故障害車禍！　兩車路口T字衝擊

疑紅綠燈故障害車禍！　兩車路口T字衝擊

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理

彭文正告法官！小英論文案發回相同法官審理

88歲嬤徒步進香9年！謝媽祖救兒

88歲嬤徒步進香9年！謝媽祖救兒

關鍵字：

總統蔡英文白沙屯媽祖進香雲林朝天宮

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

舒力基「開眼」明變強颱　路徑西修看似威脅大

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

花旗撤台「房貸免還」？專家說話了

曾差點被燒死！牠狂胖30KG變黑豬

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面