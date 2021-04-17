她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

▲總統蔡英文昨、日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜，朝天宮司儀高喊「總統好！」，沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文昨（16）日參與「白沙屯媽祖北港進香」活動，從溝皂真武殿牌坊步行50分鐘隨香至北辰派出所、白沙屯媽祖停駕處上香祈雨，隨後於11時左右先抵達朝天宮上香敬拜。朝天宮司儀為感謝總統蒞臨，帶領大家高喊「總統好！」沒想到廟裡面的調皮信眾們卻喊「進喔！」成為今年度三月瘋媽祖爆笑的插曲。

總統蔡英文參加白沙屯媽祖進香的香燈腳，從溝皂真武殿牌坊步行5公里隨香至北辰派出所、白沙屯媽祖停駕處上香祈雨，隨後轉往北港朝天宮迎接媽祖聖駕，總統蔡英文抵達朝天宮時周邊四道路已聚集了超過十萬名信徒恭候聖駕。

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朝天宮司儀為感謝總統蔡英文來參加盛會，對著群眾慷慨陳詞：「各位香燈腳，咱來逗陣走，咱作伙拼，伙咱ㄟ國家、咱ㄟ人民攏平安，咱大家大聲卡喊出來，總統好！」。

▲在總統走進廟門與擠在廟內的信眾揮手時，眾人才默契揮手齊喊「總統好！。 （圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）

未料，在朝天宮外的信眾回應的是「總統好！」但廟內去再調皮的信眾帶領下回喊「進喔！」一連數次如此，一直到司儀與總統接近廟門，發現裡面的信眾是喊「進喔！」歡迎，司儀也轉喊進喔！」在總統走進廟門與擠在廟內的信眾揮手時，眾人才默契齊喊「總統好！，這段「迎總統插曲」在網路、LINE群組傳開，網友說，很爆笑也很溫暖，媽祖的信眾都好可愛。

廟方表示，當時總統走進廟，司儀喊總統好，原本廟內有人喊總統好，也有人可能聽錯了就喊出進喔，沒想到後來「進喔」的聲量傳出廟外高過「總統好」，使得全場就跟著喊進喔，形成「總統好」「進喔」的不同調，後來司儀發現大家一直喊進喔，才跟著改口喊進喔，順應民意下，意外成為今年三月瘋媽祖最爆笑的插曲。

▲這段「迎總統插曲」在網路、LINE群組傳開，信眾看了都覺得，很爆笑也很溫暖，媽祖的信眾都好可愛。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）







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