國民黨誇賴清德治安會報開好開滿　蘇貞昌只開5次不夠格當院長

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨16日召開記者會，指出高雄市今年1至3月共發生19起暴力犯罪，是六都之冠，甚至2020年10月至今更是每月都有槍擊案。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，相較副總統賴清德任閣揆時，按時召開治安會報，現任行政院長蘇貞昌上任至今卻只開5次，夠格當行政院長嗎？，到底多麼不把治安當一回事？

黃子哲指出，根據《行政院治安會報實施要點》，規定正副院長為正副召集人，每2個月開會1次，並由召集人主持或副召集人代理主持，蘇貞昌上任至今2年3個月，只召開5次，而賴清德自2017年9月8日到2019年1月14日任閣揆期間，16個月共開了8次，也就是按時召開。黃子哲對蘇貞昌批評，「你夠格當行政院長嗎？」

「行政院最近一次召開治安會報是2月5日，超過2個月了，請問你的治安會報在哪？你到底有多麼不愛開會，到底多麼不把治安當一回事？」黃子哲表示，但就算開會，蘇貞昌也是做政治鬥爭。

黃子哲舉例，2019年5月7日蘇貞昌在治安會報上，特別點名新北跟高雄5月的街頭犯罪佔了全國6成以上，不過根據他自己的統計，當時被查獲槍彈刀械前2名分別是台北跟桃園，蘇貞昌卻選擇性在治安會報上講對國民黨不利的數字，所以就算開會，也是政治操作，非常可惡。

黃子哲再指出，在2月5日治安會報中，蘇貞昌隻字未提高雄的暴力犯罪，對照過去他對前高雄市長韓國瑜執政時的態度，簡直判若兩人，根本是「護邁打韓」。

他提醒蘇貞昌，韓國瑜已經被罷免，現在是應該要好好保護高雄人民，打擊暴力犯罪，而非韓國瑜，「治安會報是讓你開會報告，不是讓你來開會報仇的」；面對治安，蘇貞昌責無旁貸，「開會不難，找回良心跟用心而已」。