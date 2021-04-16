選票支持民進黨建設卻未獲青睬　徐其萬為大園人叫屈！

▲大園體育園區建設都遙遙無期，徐其萬為大園人叫屈。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會16日進行市府體育局工作報告，大園區市議員徐其萬於質詢中，感嘆大園人在各項選舉時，全力支持民進黨，包括總統、市長、立委都拿到6成左右選票，但執政黨並未投注關愛的眼神，連一個大園體育園區建設都遙遙無期，徐其萬越說越氣，連續兩次拍桌，表達不滿及抗議。

徐其萬說，他為大園人叫屈、為大園人抱不平，現在桃園市各區的體育園區、國民運動中心完成的完成，動工的動工，大園最支持民進黨，2018市長選舉鄭市長得到65%的選票，2020總統蔡英文與立委黃世杰都得到近6成的選票，但民進黨對大園的建設卻漠不關心、

為了讓大園擁有一處運動場所，他爭取一處2.24公頃體育園區，土地產權有爭議的5筆土地，2筆已過戶登記給區公所所有，另3筆土地也經台灣高等法院判決大園區公所為有權占有並擔任管理者定讞！

但現在最需要經費來建設之際，體育局至今還在向中央申請經費補助，而且還沒有任何著落！針對大園體育園區何時可動工興建問題，他要求體育局長莊佳佳回答，沒想到莊局長竟然語塞無法回答，只推說還在申請中，對這種牛步化的建設速度，讓他氣憤不已，不禁拍桌表達抗議。

徐其萬要民進黨捫心自問，大園人這麼支持民進黨，附近蘆竹有國民運動中心、觀音也正在興建國民運動中心預計2022年上半年度竣工，大園的體育園區何時才能動工卻遙遙無期，他為大園人叫屈、抱不平。

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