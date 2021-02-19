創桃園議會先例　藍綠兩黨團總召聯合交接：一起向中央爭取補助

▲桃園市議會國民黨團新任總召蘇家明(右)。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園市議會國、民兩黨團新任總召暨幹部交接典禮，採縮小規模、19日在市議會禮堂同時舉辦，創桃園議會先例。國、民兩黨團新任總召蘇家明、黃景熙市議員，並提出爭取統籌分配稅款，以及桃園在「部桃專案」期間，受到的經濟損失，要不分藍綠一起向爭取中央補助，讓桃園市議會成為全台議會的學習典範。

▲桃園市議會民進黨團新任總召黃景熙 (右)。（圖／市議會提供）

議長邱奕勝表示，議會兩大政黨總召同辦交接，代表是安定議會，安定市府政策力量。他推崇國民黨新任總召蘇家明，行政歷練豐富，由蘇帶領國民黨團議員，未來在市政推動及幫忙一定非常順利。而民進黨總召黃景熙，從政經驗豐富，熟稔議會運作。加上無黨籍3黨總召合作，議會議事運作也一定穩健又穩定。

▲市長鄭文燦認為，疫情期間，兩黨團總召交接縮小規模，代表政黨雖有所不同，但愛桃園、挺桃園一致。（圖／市議會提供）

市長鄭文燦說，在疫情期間，兩黨團都希望交接縮小規模，代表政黨雖有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大的權益，兩黨包括無黨3個黨團，立場是完全一樣的。桃園未來發展的3支箭，包括桃園航空域、亞洲矽谷計畫，前瞻基礎建設，目前發展都很順利。

桃園市議會國民黨團新任總召蘇家明、副召集人呂淑真、褚春來、涂權吉、執行長徐玉樹；民進黨團新任總召黃景熙、副召集人林俐玲、幹事長林志強、書記長郭麗華，並分別由議長邱奕勝（兼任國民黨桃園市黨部主委）及民進黨桃園市黨部主委張火爐負責監交。包括各黨團議員、市府一級主管皆出席觀禮。

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