抗議中央漠視桃園統籌補助款不公　三黨議員齊聲拒當「二等公民」

▲桃園市議會國民黨、民進黨與無黨籍議員30日同聲抗議中央長期漠視桃園，要求儘速修法重新調整與合理分配財源。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市今年僅獲得中央統籌分配稅一般性補助263.10億元，居六都最末，市議會國、民與無黨籍三黨團不滿桃園已升格為直轄市，創稅能力六都第三，但連年遭中央漠視財源分配挹注不公，30日召開記者會抗議桃園不該被當邊緣人、拒當二等公民，要求中央重新修正財劃法，補回5年500億元之補助。

市議會三黨團30日上午召開「三黨團發聲怒吼，中央一定要面對」記者會，副議長李曉鐘指出，桃園市創稅能力強，但統籌分配稅款卻是六都之末，一般補助款更排名全台第17，非常不公平，三黨團結起來，就是希望中央能重視。

民進黨團總召陳治文說，桃園是國門之都，創稅名列前茅，但六都統籌分配款卻敬陪末座，在分配比例上，對桃園建設與未來發展相當不公平，目前桃園市人口穩定成長，為了桃園福祉，中央應該更重視桃園，她要求統籌分配款重新檢討，給予桃園應有待遇。

國民黨團總召林政賢認為，桃園升格直轄市後，人口持續成長，已邁向建設年，但統籌分配款及一般補助款竟在六都之末，桃園市創稅能力每年比台南多出100億，但統籌分配款及補助款都較台南少了80億元以上，6年下來差了500億，造成桃園財政很大負擔，非常不公平。

▲桃園市議會無黨聯盟總召李家興認為中央長期漠視桃園，要求儘速修法重新調整與合理分配財源。（圖／記者沈繼昌攝）

無黨聯盟總召李家興強調，今天三黨共識向中央訴求，除統籌分配款外，一般性補助款也很不公，桃園市人口225萬人，僅分配48.83億元，但屏東卻高達149.75億元差距很大，且財政收支劃分法20年未修，近5年來桃園與台南相比，分配短少100億，他要求中央還我桃園500億。

三黨議員出席過半，為桃園財政分配問題，三黨團難得不分藍綠齊聚市議會大禮堂，總計36名議員向中央發出怒吼，會中高喊「抗議統籌」、「補助不公」等口號，更有議員質疑，「嚴重懷疑行政院長蘇貞昌與蔡英文總統偏向南部建設」。

議長邱奕勝說，若依照台南市統籌分配稅款比率給桃園市，桃園市根本不用舉債，希望爭取到與台南市一樣的統籌分配稅款合理計算方式，該給桃園的財源一塊錢都不能少。

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