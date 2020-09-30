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聯手要錢！桃園3黨團抗議統籌款分配不公...鄭文燦將拜會中央

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▲一起向中央要錢！桃園市議會3黨團抗議統籌及補助款分配不公。（圖／市議會提供）

▲副議長李曉鐘表示，桃園人拒當二等公民。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對中央長年對桃園市統籌分配及補助款不合理，因全市進入重大建設期，且歷年來墊付款項逐年攀升，市議會藍綠及無黨3黨團議員，30日發表聯合聲明，並由民進黨團總召陳治文帶領市議員們，高呼「抗議統籌、補助不公；公平合理、分配財源」口號，要求中央合理分配統籌款，建設桃園。▲一起向中央要錢！桃園市議會3黨團抗議統籌及補助款分配不公。（圖／市議會提供）

▲一起向中央要錢！桃園市議會3黨團抗議統籌及補助款分配不公。（圖／市議會提供）

據了解，桃園市議會將做市長鄭文燦後盾，分成2階段向中央表達訴求，爭取更多建設經費挹注。第1階段由議會3黨團發表聯合聲明，第2階段則是由鄭文燦、邱奕勝、市府局處首長、議會3黨團總召、議員，一起到中央，拜會行政院、財政部、主計處等單位，爭取財稅公平。▲一起向中央要錢！桃園市議會3黨團抗議統籌及補助款分配不公。（圖／市議會提供）

▲國民黨團總召林政賢指出，桃園進入大建設期，希望中央調整合理財稅分配。（圖／市議會提供）

桃園市歷年來墊付款項逐年攀升，恐將導致桃園市財政狀況惡化，桃園市議會30日由副議長李曉鐘和國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無黨總召李家興及三黨團的市議員，於市議會召開記者會，要求中央合理分配統籌款及補助款並指出，桃園是「國門之都」，人口已達225萬人，無論是交通、教育等各項建設經費，都逐年增加。

然，桃園創稅名列前茅，中央卻在統籌分配款是六都最少，對進入重大建設期的桃園，明顯不公平，因此要求中央重視重新調整統籌分配款。桃園市議會3黨團聯合採取向中央要錢大動作，係呼應8月15日市議會開議首日，議長邱奕勝提出，桃園市政府2021年度中央統籌稅款及一般性補助款為268.81億，與其他5都平均達428.86億，桃園少了160.05億，桃園升格7年來，與每年平均值相比，總共少了1034.6億，對桃園的建設發展相當不公。

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