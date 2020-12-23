拒萊豬、要健康！　近百醫護婆媽家長齊聚桃園市議會

▲近百位桃園市基層民代、婦女與醫護人員等，23日上午在桃園市議會大廳表達「拒萊豬、要健康」基層心聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對24日立法院將表決萊豬進口行政命令，桃園市包括跨黨派市議員、里長、醫護人員、家長與媽媽等近百人，23日在市議會大廳表達「拒萊豬、要健康」，呼籲蔡政府立即懸崖勒馬、停止萊豬進口；召集人舒翠玲指出，在台灣關鍵時刻，大家不分黨派，要把「拒絕萊豬進口」的民意心聲如實表達出來。

舒翠玲表示，他們不反美豬，但為了健康才反萊豬，萊克多巴胺並沒有科學證據證明即便是微量殘留人體，不會造成任何影響，20年前的塑化劑也曾強調會隨著身體代謝出來，但經醫學與科學各方面驗證，塑化劑微量殘留會造成很多癌症病變，蔡英文政府還要拿台灣人民的健康當作白老鼠實驗嗎？這是他們法接受的。

▲舒翠玲籲請蔡政府停止萊豬進口行政命令。（圖／記者沈繼昌翻攝）

舒翠玲還說，蔡英文當年擔任民進黨主席曾說，「毒就是毒，零檢出就是零檢出」，但現在民進黨政府卻說，「時空環境不一樣了」、「台美關係必須要深化」，等理由推託，她認為，「天大地大、人民的健康最大」。

無黨籍市議員牛熙庭強調，民進黨政府開放美國萊豬進口就是背叛所有鄉親朋友的嚴重行為，蔡英文選舉總統時，曾以3隻小豬作為募款重要號召，選前3隻小豬是「要你的錢」，選後當選了，鄉親朋友卻得到開放美國萊豬是「要你的命」，這就是背叛。

市議員吳嘉和、徐玉樹等人都批評，全世界都知道萊克多巴胺是有毒藥劑成分，只有台灣對含有萊克多巴胺的美豬開放進口，這是毒化國民的行為，對於一個無良無德的政府，必須將內心深處不滿吶喊出來。

醫護人員的護理師代表認為，以一個媽媽的身分，台灣人飲食習慣、食用豬肉比例非常高，小朋友體積這麼小，如果長期食用萊克多巴胺豬肉、5年、10年後的後果如何？希望政府能以媽媽的心態去維護國人的健康；代表桃園市家長會長的一位媽媽說，身為母親，實在無法忍受在營養午餐裡面添加任何的瘦肉精成分，大人無法接受的事情，小孩更沒辦法承受。

婦女代表也說，萊牛一年吃不到5次，萊豬則是每天三餐吃，她們擔心小朋友、孫子，幾年後會長成什麼樣子？

舒翠玲最後總結，不論是小孩、老人、甚至心臟疾病病友與健康民眾，都希望保有美好的未來，他們誓死捍衛國人健康，拒絕萊豬進口，呼籲蔡英文總統與民進黨政府懸崖勒馬，1224以台灣人民生命安全為念，做出對台灣人健康最有利的決策。

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