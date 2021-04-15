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雲林17歲腦麻生全家4人隨香3天　母：沿途信眾打氣是走下去的動力

記者蔡佩旻／雲林報導

白沙屯媽祖昨天下午4點半進入雲林縣境，整趟徒步進香行程跨越苗栗、台中、彰化及雲林4個縣市，來回長途跋涉約400公里，一名17歲的王同學出生即被醫生診斷是腦性麻痺，一家4人從彰化花壇一路跟隨白沙屯媽祖徒步到雲林，在進香隊伍中緩緩前行的王家人，隨媽祖走到北港，祈求全家人健康。

▲在進香隊伍中緩緩前行的王家人，由王媽媽推著坐在輔具椅上的王同學，與王爸爸及女兒一起隨香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在進香隊伍中緩緩前行的王家人，由王媽媽推著坐在輔具椅上的王同學，與王爸爸及女兒一起隨香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖往北港進香在4月11日深夜登轎出發，展開今年長達8天7夜的長程徒步進香之旅，進香行程跨越苗、中、彰化及雲林4個縣市，媽祖鑾轎清晨6時許自西螺出發，約在上午10點左右從縣道145進入虎尾鎮，在吳厝朝興宮停駕短暫休息後，繼續沿145道路往虎尾方向前進，停駕市溪路一處民宅，於下午2點起駕。

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家住雲林縣虎尾鎮的王同學，今年17歲現就讀斗南特殊教育學校高二，一出生即被醫生診斷患腦性麻痺的他，所有行動得靠家人協助，但王同學與父母一家4人相當有毅力，昨天特地北上從彰化花壇一路跟隨白沙屯媽祖鑾轎前進徒步到雲林，王媽媽說預計行將走3天，伴隨媽祖走到北港，祈求全家人健康。

▲在進香隊伍中緩緩前行的王家人，由王媽媽推著坐在輔具椅上的王同學，與王爸爸及女兒一起隨香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王同學與父母一家4人相當有毅力，昨天特地北上從彰化花壇一路跟隨白沙屯媽祖鑾轎前進徒步到雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在進香隊伍中緩緩前行的王家人，由王媽媽推著坐在輔具椅上的王同學，與王爸爸及女兒一起隨香。媽媽表示，昨天從彰化花壇出發，計畫隨媽祖徒步3天到北港鎮，今天已走第2天，沿途有許多同行信眾對他們喊著「加油！加油」、「媽祖賜福全家平安！」帶給全家人走下去的動力。

王媽媽說，媽祖信仰安定人心，徒步進香令他們一家人深感不虛此行，祈求媽祖保佑大家都能平安健康。而坐在輔具椅上的王同學精神相當好，不時睜大眼睛，好奇的觀望四周，後王媽媽在工作人員協助下，推著王同學到媽祖鑾轎前拜拜祈福。

▲在進香隊伍中緩緩前行的王家人，由王媽媽推著坐在輔具椅上的王同學，與王爸爸及女兒一起隨香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲坐在輔具椅上的王同學精神相當好。（圖／記者蔡佩旻攝）
 
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白沙屯媽祖進香北港鎮雲林

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