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雲林良品英雄宴　用辦喜事的心情款待全中運各路高手　

▲、古坑鳳梨、土庫鴨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由聞香閣餐廳主廚黃建榮設計特色風味餐，宴請全中運各路英雄，各項食材不僅代表雲林特色，更強調營養健康與安全，幫助選手們能夠戰勝自己挑戰成功，創造佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110年度全國中等學校運動會緊鑼密鼓進入倒數階段，代表全中運最高榮耀與精神的大會聖火經過八天七夜環島1078公里、飛航1556公里，今（15）日上午榮耀回到雲林，而雲林縣府也為迎接前來參與全中運的選手和嘉賓，用辦喜事的心情推出「雲林良品英雄宴」特色風味餐，宴請各路英雄並辦理英雄宴試吃記者會。

教育處長邱孝文指出，從今天開始到17日，象徵大會最高榮耀的聖火，將傳遞到雲林縣二十鄉鎮市，告訴鄉親「咱厝內辦喜事，一定要報乎大家知，作伙來鬧熱」，舞動雲林、傳遞聖火、幸福來臨，當成家中喜事把在地最棒的特產，最好的一切拿出來。

▲、古坑鳳梨、土庫鴨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲代表全中運最高榮耀與精神的大會聖火經過八天七夜環島1078公里、飛航1556公里，今（15）日上午榮耀回到雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，物產豐饒的雲林是全國農業產值最高的，不論是生鮮蔬果、農產加工食品及文創商品等，都顯示出純樸農業與創新文化兼容並蓄的力量，為了讓這股力量能發揚光大，此次全中運雲林良品英雄宴，結合縣內各鄉鎮特色食材，由聞香閣餐廳主廚黃建榮設計特色風味餐，宴請各路英雄，各項食材不僅代表雲林特色，更是強調營養健康與安全，幫助選手們能夠戰勝自己挑戰成功，創造佳績。

▲、古坑鳳梨、土庫鴨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府為迎接前來參與全中運的選手和嘉賓，用辦喜事的心情推出「雲林良品英雄宴」特色風味餐，宴請各路英雄並辦理英雄宴試吃記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞說，將台西鱸魚、斗六油雞、麥寮豬肉、古坑鳳梨、西螺黑豆醬油、林內芋頭、土庫鴨、口湖蝦、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、莿桐蒜、崙背鮮乳、北港黑金剛花生、西螺米，等雲林良品通通入菜，烹調出15道「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。

▲、古坑鳳梨、土庫鴨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由古坑鳳梨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，縣長張麗善說雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

教育處補充說明，為了鼓勵聖火達到各鄉鎮市公所時，讓公所發揮創意，歡喜迎聖火，也擬定競賽辦法，讓公所發揮巧思，擴大參與，經過評選，得到第一名的團隊，將由縣府頒發兩萬元獎勵金。希望大家一起來參與全中運的各項活動 ，讓暌違 34 年的全中運，能夠讓雲林所有的鄉親好朋友，一起精采舞動，熱情洋溢。

▲、古坑鳳梨、土庫鴨、二崙南瓜、斗南馬鈴薯、水林地瓜、崙背鮮乳、北港花生等多樣雲林良品烹調出「雲林味」，希望賓主盡歡，雲林良品英雄宴，群英會聚創佳績。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲象徵大會最高榮耀的聖火從今天開始到17日，將傳遞到雲林縣二十鄉鎮市，告訴鄉親「咱厝內辦喜事，一定要報乎大家知，作伙來鬧熱」。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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