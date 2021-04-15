值年爐主跪路口祈求！白沙屯媽相隔10年　再次駐駕六房媽紅壇

▲10年前白沙屯媽祖曾到當年設於土庫過港紅壇停駕，相隔10年又再度駐駕六房媽紅壇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，11日起駕南下雲林縣北港朝天宮進香，跨越4個縣市的長途跋涉，今（15）日上午10點多由雲145道路進入虎尾下午再接到158甲線往南下進入土庫鎮，於16點30分駐駕六房媽土庫股紅壇，預計凌晨3時30分起駕繼續南下往北港前進。

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉協議輪值奉祀的天上聖母，每年由五股三十六個庄頭輪流舉辦過爐奉祀，是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖信仰活動。六房天上聖母遷移式的過爐方式，凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力，是非常重要的文化資產，受到文化部、縣府或地方相當的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨夜白沙屯媽祖鑾轎行經西螺駐駕廣福宮媽祖廟過夜，於清晨6時30分起駕沿雲145道南下，今日下午約16時許接158甲線進入土庫鎮，從中山路、大同路後，六房媽土庫股值年爐主在路口跪祈白沙屯媽祖時，白沙屯媽祖鑾轎先是停一下接著一行人隨即小跑步進入六房媽土庫股紅壇，最後獲公告白沙屯媽祖鑾轎決定駐駕，預計於凌晨3時30分起駕繼續南下往北港前進。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，就他記憶10年前白沙屯媽祖曾到當年設於土庫過港紅壇停駕，相隔10年又再度駐駕六房媽紅壇。信徒獲知白沙屯媽祖今晚駐駕六房媽紅壇，紛紛湧入向兩媽祖參拜祈福，紅壇萬頭鑽動熱鬧滾滾。

▲信徒獲知白沙屯媽祖今晚駐駕六房媽紅壇，紛紛湧入向兩媽祖參拜祈福，紅壇萬頭鑽動熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







►Her今天推出「DIOR超惹火絲絨唇露」





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林17歲腦麻生全家4人隨香3天 母：沿途信眾打氣是走下去的動力

►30年才輪值！國家級信仰活動 雲林六房媽過爐紅壇新建工程上樑

►大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮 信眾擠爆搶換「壓轎金」

►白沙屯媽祖往北港進香 警公布交通管制措施