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白沙屯媽指引神轎路徑掀論戰！隨行15年攝影：不服可來試試

▲粉紅超跑路徑經人設，白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了。（圖／一葦文思授權）

▲白沙屯媽祖行經路線由神轎指引一事又掀論戰，白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了。（圖／一葦文思授權）

記者游瓊華／台中報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」正進行8天7夜的進香活動，吸引數萬名「香燈腳」熱情參與。白沙屯媽祖進香方向讓人難以捉摸、路徑全由媽祖神轎指引一事到底是真是假，又掀起網路論戰。一位隨行白沙屯媽祖進香、影像紀錄近15年，也是資深攝影師陳逸宏也忍不住開口說話了，要網友「來現場親身體驗」。

陳逸宏透露，白沙屯媽祖進香路徑橫跨苗中彰雲林四縣市，來回超過400公里，對香燈腳們的體力與耐力都是無比考驗，尤其是自己要背著近10公斤攝影器材跟拍，都希望能事先掌握媽祖神轎行徑路線，「預先埋伏」拍到最好畫面，但都事與願違，連當地耆老也都掌握不了媽祖神轎行經路徑，「網友不服可以來試試，親身體驗就會知道。」

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▲粉紅超跑路徑經人設，白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了。（圖／一葦文思授權）

▲陳逸宏每年都背著全身裝備紀錄白沙屯媽祖進香，圖為白沙屯媽祖日前駐駕花壇BMW服務中心。（圖／陳逸宏提供）

陳逸宏也苦笑，「前幾天媽祖神轎行經路上會經過一間國小，原以為媽祖會進國小，扛著器材趕緊占位子，但神轎卻沒有進學校，進香路徑年年不同，路線猜對機率太低，埋伏錯地點只能快速跟上！」

白沙屯媽祖進香行徑大家摸不透，但是媽祖的慈悲心卻是人人皆知。陳逸宏也提到自己曾親眼目睹過許多動人畫面，媽祖除了在趕路的過程中，停下腳步為體弱、年長者加持。許多老人家們行動不便，無法隨行，特地到進香路上等候白沙屯媽祖經過，拿到白沙屯媽祖的平安符，露出滿意的笑容。

▲粉紅超跑路徑經人設，白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了。（圖／一葦文思授權）

▲許多老人家無法跟著進香，但仍頂著烈日等候媽祖到來，拿到平安符，臉上也露出滿足笑容。（圖／陳逸宏提供）

除了白沙屯媽祖之外，陳逸宏也長期紀錄東港迎王平安祭典，近期將數十年記錄的影像集結成《朝聖台灣：燒王船、迎媽祖，一位攝影記者的30年祭典行腳》，當中可看到許多進香、遶境的感動與瞬間。

▲粉紅超跑路徑經人設，白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了。（圖／一葦文思授權）

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