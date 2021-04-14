　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮　信眾擠爆搶換「壓轎金」

記者李政遠／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮南下嘉義新港奉天宮遶境進香回程，今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通，媽祖鑾轎停轎處，圍繞擠滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。

▲今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

每年大甲媽回鑾再度駐駕福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，媽祖鑾轎停住後，開放給信眾替換「壓轎金」直到媽祖起駕，轎班人員幾乎沒有歇息，因信眾圍住鑾駕等候換壓轎金；廟方人員表示，從各地湧入的信眾數萬人，壓轎金送出近萬支的帛紙供不應求。

▲今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲每年大甲媽回鑾再度駐駕福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，媽祖鑾教停住後，開放給信眾替換「壓轎金」直到媽祖起駕。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，大甲媽祖駐駕後，開始供來自全國各地信眾，祈求敬茶、紅菱及換壓轎金，媽祖慈悲有求必應，滿足信眾的祈望，也是唯一開放供信眾替換壓轎金，祈求神轎紅菱及媽祖敬茶的地點。

壓轎金要如何使用？民俗專家李保全表示，壓轎金放入紅包紙袋，放在皮夾隨身攜帶保平安，嬰孩受到驚嚇洗澡或放在枕頭下淨化磁場，或急需媽祖加持，又無法即時到媽祖廟祈助，在家中點燃三柱清香，朝外對天呼請媽祖駕臨到家中，訴說祈求內容後，在焚燒壓轎金，非常靈驗有求必應。

▲今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲媽祖鑾轎停轎處，圍繞擠滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。 （圖／記者蔡佩旻攝）

►Her今天推出「Solac負離子陶瓷吹風機（白色）」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►兩女神僅距850m無緣相會！信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

►三媽會無緣但僅距850米　大甲媽駐駕福興宮、白沙屯媽駐駕廣福宮

►快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

►「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成「三媽會」

ET快訊
媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰
女偶像四肢癱軟「爬向後台求救」　舞跳一半突倒下…全場目睹嚇傻
好辣！夜市芭樂攤驚見「比基尼正妹」　網暴動：想吃
被笑醜！13歲國中妹整型100次「整到記憶力衰退」　3年後悽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮　信眾擠爆搶換「壓轎金」

台南龍崎工業區通過指定為自然保留區及地質公園　環團肯定黃偉哲說到做到

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮　信眾擠爆搶換「壓轎金」

台南龍崎工業區通過指定為自然保留區及地質公園　環團肯定黃偉哲說到做到

不用出國！　「世界音樂在A8－印尼的聲響交織」4／16起特展

2021桃園客家桐花祭4／24日登場　以「山的盛宴」為主題

出入請注意！　桃園市政府後棟大樓6月進行外牆修復工程

2021桃園總舖師辦桌賽　募集5對新人免費參加「婚禮圓夢計畫」

桃園93歲嬤散步跌草叢無法起身　警護送返家

「巧遇．在地校廉家」台東縣校園誠信宣導　前進部落校園

太魯閣事故台東救助專戶　700多萬善款將全用於傷者及罹難者家屬

台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

大甲媽回鑾駐駕福興宮　信眾搶換壓轎金

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

工人今彩539同號買3張中1200萬

台南龍崎工業區指定為自然保留區及地質公園

更多熱門

相關新聞

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

媽祖鑾轎到底會不會自己動，一直都是討論度熱烈的話題。一名網友表示，他認為轎班應該把神轎放下，讓大家見證一下奇蹟，甚至因為此說法與長輩們爭論一番。貼文一出，再次掀起網友正反論戰。

台女博士生遭撞死　母淚喊酒駕男：你要記得她的臉

台女博士生遭撞死　母淚喊酒駕男：你要記得她的臉

信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

信眾西螺大橋「紅黃交織」互道加油

大甲媽駐駕福興宮　白沙屯媽駐駕廣福宮

大甲媽駐駕福興宮　白沙屯媽駐駕廣福宮

台女博士生遭撞死　韓酒駕男一審判決出爐

台女博士生遭撞死　韓酒駕男一審判決出爐

關鍵字：

大甲媽祖台中大甲鎮瀾宮遶境壓轎金西螺福興宮太平媽影音

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

神預言311　未來人：中國2062已消失

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面