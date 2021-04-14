大甲媽回鑾駐駕西螺福興宮　信眾擠爆搶換「壓轎金」

記者李政遠／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮南下嘉義新港奉天宮遶境進香回程，今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通，媽祖鑾轎停轎處，圍繞擠滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。

▲今(14)日晚間再度駐駕西螺福興宮太平媽祖廟後，信眾湧入參拜祈福，將整個廟內擠得水洩不通。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

每年大甲媽回鑾再度駐駕福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，媽祖鑾轎停住後，開放給信眾替換「壓轎金」直到媽祖起駕，轎班人員幾乎沒有歇息，因信眾圍住鑾駕等候換壓轎金；廟方人員表示，從各地湧入的信眾數萬人，壓轎金送出近萬支的帛紙供不應求。

▲每年大甲媽回鑾再度駐駕福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，媽祖鑾教停住後，開放給信眾替換「壓轎金」直到媽祖起駕。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，大甲媽祖駐駕後，開始供來自全國各地信眾，祈求敬茶、紅菱及換壓轎金，媽祖慈悲有求必應，滿足信眾的祈望，也是唯一開放供信眾替換壓轎金，祈求神轎紅菱及媽祖敬茶的地點。

壓轎金要如何使用？民俗專家李保全表示，壓轎金放入紅包紙袋，放在皮夾隨身攜帶保平安，嬰孩受到驚嚇洗澡或放在枕頭下淨化磁場，或急需媽祖加持，又無法即時到媽祖廟祈助，在家中點燃三柱清香，朝外對天呼請媽祖駕臨到家中，訴說祈求內容後，在焚燒壓轎金，非常靈驗有求必應。

▲媽祖鑾轎停轎處，圍繞擠滿搶換「壓轎金」及「紅菱」的虔誠信徒。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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