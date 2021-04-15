美軍艦長「翹腳」目視遼寧艦　國防部：台灣有能力但不能做

▲美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校近距離觀察遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）



記者林銘翰／台北報導

美軍日前發布一張驅逐艦馬斯廷號艦長「翹腳」目視共軍遼寧號航艦照片，引發熱議。對此，國防部副部長張哲平15日表示，這是一種美國對中共的認知作戰，「我們有這個能力，但我們不能這樣做」。

根據美國海軍11日在官方網站Amecica's Navy發布的照片顯示，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）、副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況，其監看的是舷號16的中國人民解放軍海軍遼寧號航艦，顯示雙方距離僅數千英尺。

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長邱國正就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」為題進行報告，並備質詢。邱國正隨後因陪同總統蔡英文接見「美國總統拜登派遣資深訪團」，經請假離席改由張哲平代為備詢。

無黨籍立委林昶佐、國民黨立委陳以信、民進黨立委高嘉瑜質詢時皆關注，美軍艦長「翹腳」看著遼寧號，背後透露著什麼訊息。

張哲平表示，這是一種美國對中共的認知作戰，雖然照片的正負評價都有，但美方主要想表現的是，「我有信心我戰力絕對勝過你，所以老神在在翹腳看著你」。

高嘉瑜詢問，如果美方認為遼寧艦是「孫悟空逃不出如來佛的手掌心」，對台灣來講是否具備同樣的能力。張哲平說，「我們有這個能力，但我們不能這樣做」，但即使台灣有這個能力，都不要太過自滿。

高嘉瑜追問，台灣是否真的有這樣的能力。張哲平則改口表示，雖然台灣目前沒有，但還在繼續發展，「希望有一天能夠超越他們」。

此外，高嘉瑜也指出，遼寧艦在世界各國有很多評比，甚至有人認為是14國、42艘航空母艦裡戰力最差的一艘，詢問遼寧艦對台灣的威脅性如何。

對此，張哲平回應，「既然航艦會動、上面可以載著飛機，遼寧艦可以到處跑」，一切都要料敵從寬，相關航艦動態，國軍會密切掌握。

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