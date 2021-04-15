青年日報洩漏機密雷達車社長遭調職　邱國正：沒有任何懲處

記者林銘翰／台北報導

一名海軍輔導長日前投稿青年日報卻涉洩機密，引來美方關切及國防部長邱國正震怒要求撤查，隨即傳出青年日報社長孫立方遭調任陸軍司令部公共事務組長。對此，邱國正15日表示，軍中本來就有人員更迭的問題，「他哪裡做不好我教，教不好就職務調整，沒有任何懲處」。

▲中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光。（圖／青年日報）



青年日報日前刊登一則海軍輔導長的投稿，凸顯中科院研發出偵測匿蹤戰機「被動式雙基雷達」，卻有軍用航空新聞網站進一步揭露這輛雷達車部署位置，並指名是反隱身無源雷達系統，傳出孫立方上校因此遭調職，與陸軍司令部公共事務組長黃海晏上校對調職務。

立法院外交及國防委員會15日邀請邱國正就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」為題進行報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，軍中本來就有人員更迭的問題，擔任職務到某個地步，國防部都會做調整。

邱國正說，假如他要懲處人，自己也被懲處很多次，但懲處要講道理，「他哪裡做不好我教，教不好就職務調整，沒有任何懲處」，人員更迭本來就是軍中、公部門在人事運作必要的。

邱國正強調，國防部不會針對個案，「因為他犯什麼錯，故意把他弄到怎麼樣」，軍中人員的更迭總是要有考慮，孫立方已經在青年日報任職兩年多，因此這也是考慮的因素之一。

其他人也看了這些...

►蔡英文15日接見拜登超級好友陶德 總統官邸設晚宴款待

►美國3月主動通知派拜登摯友訪台 細緻經營台美關係手法曝

►史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九 蕭美琴還住過他家2週



►振興一下我們的美麗