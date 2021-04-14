死神無人機「起飛65秒直接墜毀」　瞬間噴1.7億...調查報告出爐

▲美國空軍MQ-9A死神無人機。（圖／翻攝自Military.com）

記者邱晟軒／綜合報導

美國空軍近日發布一份調查報告指出，1名無人機飛行員因為搞錯操縱杆，導致1架MQ-9A死神（Reaper）無人機，在起飛的1分多鐘內直接墜毀，總計造成600萬美元（約新台幣1.7億）的損失。

根據軍事網站《Military.com》報導，負責調查這起意外事故的美國空軍普瑞查德（Brian E. Prichard）中校在報告中指稱，失事的MQ-9A無人機隸屬於紐約州空軍國民兵第174攻擊聯隊（174th Attack Wing）第108攻擊中隊（108th Attack Squadron），該機在2020年6月25日自漢考克機場空軍國民兵基地（Hancock Field Air National Guard Base）起飛，並順利爬升至1.8萬英尺（約5486公尺）的軍用空域。

普瑞查德稱，在第1位飛行員完成起飛作業，並將操控權移交給後續人員後，後者卻在想要控制襟翼時，錯拉具備切斷燃油供應、控制螺旋槳轉速等用途的狀態桿（Condition Lever），導致發動機熄火與螺旋槳停止轉動，最後在起飛的65秒內直接墜毀於基地跑道上。

▲MQ-9A死神無人機內的真實情景。（圖／翻攝自Military.com）

普瑞查德提到，無人機上的2個控制桿僅相距1英吋（約2.54公分），但具有非常之不同的功能：「襟翼桿」（flap lever）控制機翼襟翼的方向、「狀態桿」則控制著燃油截止閥，雖然2位飛行員都具備合格證照，且都擁有數百小時的飛行經驗，值勤前也有充足休息，但因為2個操作桿「外型顏色相似、距離位置太近」，同時飛行員還須抬頭緊盯顯示器，最終導致事故發生。

因此，這份調查報告總結，事故應歸咎於操控系統「設計不良」，不僅操縱桿可能搞混，且缺乏安全設計，容易讓經驗不足、缺乏休息，或處於困惑狀態的機組人員發生失誤。