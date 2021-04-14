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幕後／美國3月主動通知派拜登摯友訪台　細緻經營台美關係手法曝

▲▼前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日下午訪台。

據透露，美方是在3月初通知我方有意派拜登摯友訪台，雖然美方此刻也派了氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）訪中，但僅被授權談及氣候議題，拜登同步派遣陶德訪台，也可見他在經營美中台三邊關係的精緻手法。

涉外高層表示，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

此次來訪的拜登摯友陶德，曾多次被拜登主動稱為其最佳友人，在2020年選戰中請陶德協助確認其副總統人選，現在陶德也被考慮為拜登首位派任其家族故鄉愛爾蘭大使的人選，具有充分代表性。

陶德與拜登總統在參議院共事長達30年，是拜登總統最密切之友人，同時也是拜登總統最常諮詢意見的對象。

2010年，陶德自參議院離任，時任副總統拜登曾自白宮發表聲明，表明陶德是他最好的朋友之一，並讚揚陶德對外交等各項議題及背景之認識無人匹敵，肯定陶德將是這個世代最重要的參議員之一「I believe Chris will be long recognized as some of the most significant Senators of my generation」，兩人情誼可見一斑。

另外，拜登在擔任副總統時，有次與時任總統歐巴馬共同接見德國總理梅克爾（Angela Merkel），會談進行一半，拜登表明必須提前離席去參與陶德所舉辦的活動，拜登亦常自嘲果受陶德控制，也證明了他與陶德之深刻友誼及信任。

此次隨陶德來訪的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg），分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，橫跨共和、民主兩黨，都曾多次造訪台灣，可謂台灣好朋友。

對於美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）同步在本週訪中國大陸，拜登派遣其摯友赴台紀念台灣關係法週年，並傳達美國政府對台支持訊息，除了可以看出拜登團隊對台灣的重視，也可以視為美國新政府對於美中台三邊關係細緻經營的新頁章。

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