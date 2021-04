幕後／美國3月主動通知派拜登摯友訪台　細緻經營台美關係手法曝

▲前參議員陶德(Chris Dodd)與拜登(Joe Biden)私交甚篤是美國政壇公開的秘密。(圖/美聯社)



記者陶本和/台北報導

美國總統拜登(Joe Biden)欽點摯友前聯邦參議員陶德(Christopher Dodd, D-CT),以及前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、史坦柏格(James Steinberg)14日下午訪台。

據透露,美方是在3月初通知我方有意派拜登摯友訪台,雖然美方此刻也派了氣候變遷特使凱瑞(John Kerry)訪中,但僅被授權談及氣候議題,拜登同步派遣陶德訪台,也可見他在經營美中台三邊關係的精緻手法。

涉外高層表示,美方在三月初時通知我方,表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)訪台,傳達他個人對台灣的長期友誼,並祝賀《台灣關係法》42週年。

此次來訪的拜登摯友陶德,曾多次被拜登主動稱為其最佳友人,在2020年選戰中請陶德協助確認其副總統人選,現在陶德也被考慮為拜登首位派任其家族故鄉愛爾蘭大使的人選,具有充分代表性。

陶德與拜登總統在參議院共事長達30年,是拜登總統最密切之友人,同時也是拜登總統最常諮詢意見的對象。

2010年,陶德自參議院離任,時任副總統拜登曾自白宮發表聲明,表明陶德是他最好的朋友之一,並讚揚陶德對外交等各項議題及背景之認識無人匹敵,肯定陶德將是這個世代最重要的參議員之一「I believe Chris will be long recognized as some of the most significant Senators of my generation」,兩人情誼可見一斑。

另外,拜登在擔任副總統時,有次與時任總統歐巴馬共同接見德國總理梅克爾(Angela Merkel),會談進行一半,拜登表明必須提前離席去參與陶德所舉辦的活動,拜登亦常自嘲果受陶德控制,也證明了他與陶德之深刻友誼及信任。

此次隨陶德來訪的前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)及前副國務卿史坦柏格(James Steinberg),分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿,橫跨共和、民主兩黨,都曾多次造訪台灣,可謂台灣好朋友。

對於美國氣候變遷特使凱瑞(John Kerry)同步在本週訪中國大陸,拜登派遣其摯友赴台紀念台灣關係法週年,並傳達美國政府對台支持訊息,除了可以看出拜登團隊對台灣的重視,也可以視為美國新政府對於美中台三邊關係細緻經營的新頁章。