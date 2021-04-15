國台辦稱台灣缺水是因為軍購　邱國正：認知作戰的一環

記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦14日召開例行記者會，有記者提問台灣遭遇56年最大缺水，是因民進黨當局將大量資金投入軍購，削弱了水利基礎設施的建設，國台辦發言人馬曉光當場回應，「我覺得你的評論就非常正確」。對此，國防部長邱國正15日表示，這是認知作戰的一環，國防部不予評論。

有陸媒記者14日在記者會詢問，台灣正在遭遇56年來最大的缺水問題，有學者指出，民進黨當局將大量資金、資源投入軍購，削弱了經濟建設、水利等基礎設施建設，詢問國台辦對此有何評論。馬曉光回應，「我覺得你的評論就非常正確。是與非、對與錯，台灣同胞能逐步感受到」。

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）



國防部長邱國正15日赴立院國防委員會，進行「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」專題報告前回應指出，這是兩碼子事，缺水是因為台灣地形的緣故，久不下雨就會遇到這種狀況，「因為投資軍購就影響其他建設，這不應該混在一道」，中共對台灣在做認知作戰，這也是認知作戰的一環，國防部不予評論。

此外，國台辦日前還聲稱，中共軍演是必要行動，主要是避免台美勾結，且共軍的行動是針對台獨份子，而不是台灣同胞。

對此，邱國正認為，中共把任何的機會、事情混淆在一道，「好像有點道理，又好像不太對」，國軍要有認知，思想就是保家衛國，不要被其他枝節的問題影響，自己要有這種認知，不要被認知作戰攪在一起。

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