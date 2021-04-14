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史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九　蕭美琴還住過他家2週

▲▼陳水扁2007年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

▲陳水扁2007年接見史坦柏格。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點「親密戰友」前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）14日下午2時半左右訪台。事實上，史坦柏格過去多次訪台，先後與當時總統陳水扁、馬英九會面。而史坦柏格友台不只如此，就連駐美代表蕭美琴都住過他家。

2000年首度政黨輪替，隔年，史坦柏格2月訪台。陳水扁感謝史坦柏格在美國國家安全顧問任內對中華民國的支持，以及對台海安全維護的貢獻。陳水扁強調，2000年5月20日的就職演說與年終的跨世紀談話，對舒緩兩岸緊張關係助益很大，由於政府與人民的努力，「證明我們不是負債，是資產，更非麻煩製造者，而是和平的維護者」。

陳水扁進一步表示，改善兩岸關係最好的方法是和平與對話，希望重啟協商大門，與對岸坐下來，就大、小三通或加入世界貿易組織後的市場開放等議題進行協商，但改善兩岸關係的關鍵非為我方誠意或善意不足，而是在對方的信心不足，為此，至盼美國為兩岸搭起友誼、和平的橋樑，促成兩岸領導人的對話。

▲▼陳水扁2007年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

2007年適逢台灣解除戒嚴20週年，也是陳水扁執政第7年，史坦柏格於該年9月訪台，雙方就台海議題討論。陳水扁當史坦柏格的面表示，若台海有任何歧見與爭端，美國應扮演一個客觀、中立的仲裁者，但若美國選擇與中國大陸站在同一邊，對於解決歷史的歧見沒太大幫助。

▲▼陳水扁2007年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

陳水扁當時提到，台灣從威權走向民主的過程艱辛，尤其適逢台灣解除戒嚴20週年，面對中國的軍事威脅和外交打壓，台灣有很多不得不的堅持，這不是破壞現狀，反而是為了捍衛與維護現狀而不得不然的想法和作法，希望美國繼續支持與肯定，台灣有信心走正確的民主之路。

史坦柏格則表示，美國對台灣的民主成就感到驕傲，對國家來說，溝通和對話十分重要，雖不見得能使雙方意見一致，但能感受到雙方努力密切合作的誠意。

▲▼馬英九2013年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

▲馬英九2013年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

2008年政黨輪替後，史坦柏格分別在馬英九第二任期2013年、2015年訪台。馬英九2013年向史坦柏格闡述，執政5年來在台美及國際關係的具體進展，並指出上任以來積極推動「活路外交」，使中華民國的國際關係和兩岸關係從「惡性循環」轉變成「良性循環」。

2015年8月史坦柏格再度訪台。馬英九表示，兩岸關係與台美關係能夠同時改善，是他就任這7年來，最感到欣慰的一件事，政府經審慎計畫後，提出一套非常穩健的架構，就是在中華民國憲法架構下，維持海峽兩岸「不統、不獨、不武」的現狀，並在「九二共識、一中各表」的基礎上，推動兩岸和平發展。

▲▼馬英九2015年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

▲馬英九2015年接見史坦柏格。（圖／總統府提供，下同）

馬英九也向史坦柏格提及任內兩岸關係的進展，就任7年來，兩岸共簽署23項協議；在交流方面，來台的中國大陸旅客累計超過1400萬人次，光是2014年一年即近400萬人次，而來台的中國大陸學生也從就任前的800餘人增為33000人，成長達40倍；此外，自2013年10月的APEC至2015年5月，雙方主管兩岸事務的首長已5度會面並互稱官銜。

馬英九告訴史坦柏格，兩岸關係正處於過去66年來最和平穩定的狀態，這是自冷戰時代開始，美國首度不需要在兩岸之間選邊，而可以同時發展友好關係。

▲▼馬英九2015年接見史坦柏格。（圖／總統府提供）

這次史坦柏格再度訪台，他搭乘美國總統拜登的專機，隨前聯邦參議員陶德、前副國務卿阿米塔吉一同訪台，約14日下午2時半左右抵達松山機場。總統府發言人張惇涵表示，拜登上任不到3個月，即派遣具有相當代表性的訪團來台，並涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，一方面顯示台美之間的堅定友誼，另一方面，再次展示台美關係的堅若磐石，並充分傳達美國跨黨派對台灣的支持。

蔡英文15日上午於總統府接見訪團，晚間於官邸設宴款待，期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

另外，值得一提的是，史坦柏格友台的表現，不只不分藍綠多次拜訪台灣，與台灣總統就台美與兩岸關係進行交流，2007年他曾邀蕭美琴到德州奧斯丁大學公共政策學院，蕭美琴還在他家中住了兩個禮拜。

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