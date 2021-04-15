中科院編列百億預算研發下一代戰機　第一階段預計2024年結案

▲勇鷹高教機。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國家中山科學研究院長張忠誠15日證實，中科院進行下一代戰機研發案，目前有兩個研發案正在進行，分別是整體設計及發動機製造，預計民國113年結案，目前進度都很正常。

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長邱國正就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」為題進行報告，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，退輔會主委馮世寬在2016年國防部長任內，曾經說過要研發新式戰鬥機，詢問五年來有何進度。張忠誠表示，中科院為了研發下一代戰機，目前有兩個研發案正在進行，包括整體設計以及發動機製造，目前進度都很正常。

蔡適應追問，此兩項研發案何時可以結案。張忠誠說明，發動機製造的部分預計在民國2024年結案；整體設計部分同樣在2024年結案，目前進度都很正常。

蔡適應再問，國防部為此編列多少預算。張忠誠說，中科院在發動機製造編列預算約新台幣88億元；整體設計則編列預算約新台幣17億元，還包括24項關鍵技術，目前進度也屬正常。

其他人也看了這些...

►蔡英文15日接見拜登超級好友陶德 總統官邸設晚宴款待

►美國3月主動通知派拜登摯友訪台 細緻經營台美關係手法曝

►史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九 蕭美琴還住過他家2週



►振興一下我們的美麗