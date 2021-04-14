阿北爬南投水社大山摔下階梯　警消耗8小時找到人送醫

▲7旬翁（左2）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送醫院救治。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

70歲的宋姓老翁昨天（13日）赴魚池鄉水社大山登山，不慎從階梯上摔落，頭頸等多處受傷，所幸意識清楚，自行報案求援；由於事發地點遙遠偏僻，警、消人員花了一番功夫才找到宋翁，再將他護送下山就醫時已過8小時，所幸保住老人家一命。

集集警分局伊達邵派出所指出，昨（13）日下午2時6分左右，接獲110案件轉報，得知水社大山步道4.6公里處有民眾受傷無法行走，請求員警緊急救援。

▲7旬翁（中）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送進醫院救治。（圖／民眾提供）

警員劉後圻立即通報消防隊協同前往救援，因路程遙遠且日漸黃昏、山區布滿箭竹林，警消人員加快步伐尋找受傷山友，才在5時25分左右尋獲宋姓老翁，頸部有撕裂傷，身上也有多處擦傷，所幸意識尚清楚，無生命危險，他表示是登山時不慎摔落階梯。

警消人員隨即護送宋翁下山，整整歷時8小時才將他送抵醫院救護，化解一場虛驚，宋翁也對於警消人員的積極救護不斷致謝。



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