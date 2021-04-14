　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿北爬南投水社大山摔下階梯　警消耗8小時找到人送醫

▲7旬翁（左2）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送進醫院救治。（圖／民眾提供）

▲7旬翁（左2）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送醫院救治。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

70歲的宋姓老翁昨天（13日）赴魚池鄉水社大山登山，不慎從階梯上摔落，頭頸等多處受傷，所幸意識清楚，自行報案求援；由於事發地點遙遠偏僻，警、消人員花了一番功夫才找到宋翁，再將他護送下山就醫時已過8小時，所幸保住老人家一命。

集集警分局伊達邵派出所指出，昨（13）日下午2時6分左右，接獲110案件轉報，得知水社大山步道4.6公里處有民眾受傷無法行走，請求員警緊急救援。

▲7旬翁（中）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送進醫院救治。（圖／民眾提供）

▲7旬翁（中）獨登水社大山摔傷，警消人員花8小時才找到人送進醫院救治。（圖／民眾提供）

警員劉後圻立即通報消防隊協同前往救援，因路程遙遠且日漸黃昏、山區布滿箭竹林，警消人員加快步伐尋找受傷山友，才在5時25分左右尋獲宋姓老翁，頸部有撕裂傷，身上也有多處擦傷，所幸意識尚清楚，無生命危險，他表示是登山時不慎摔落階梯。

警消人員隨即護送宋翁下山，整整歷時8小時才將他送抵醫院救護，化解一場虛驚，宋翁也對於警消人員的積極救護不斷致謝。
 

►負離子讓髮絲柔順光澤

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場　雙手反綁腫脹發黑

ET快訊
快訊／台女博士生南韓遭酒駕撞死　一審判決罕見祭出重刑
到海底撈慶生！　他掏錢驚呆「店經理結過了」
「洪鮭魚」要揭開P圖騙局　突又取消不辦了
少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙　前後榨乾25男子
快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里
台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐　強調還要送給即將來台訪問的陶德

石門水庫水位跌破3成！　鄭文燦：各區戰備水井、抗旱水塔持續整備

阿北爬南投水社大山摔下階梯　警消耗8小時找到人送醫

「爐火烹調」不慎佔起火原因第1名　消防局：人離火熄可避火災

林佳龍請辭　高思博：民進黨派系恐怖平衡將成為去留關鍵！

台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

新北金山「波浪大道」健走路跑520登場　15日起開放免費報名

7童嘔吐發燒！台中幼兒園驚傳食物中毒停課　教育局：無關缺水

「沒有貪汙只有冤誣」　彭百顯出書訴求回歸歷史真相和社會正義

雲林全中運選手雞不可失　獲贈陳金鋒代言雞胸肉4000份

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐　強調還要送給即將來台訪問的陶德

石門水庫水位跌破3成！　鄭文燦：各區戰備水井、抗旱水塔持續整備

阿北爬南投水社大山摔下階梯　警消耗8小時找到人送醫

「爐火烹調」不慎佔起火原因第1名　消防局：人離火熄可避火災

林佳龍請辭　高思博：民進黨派系恐怖平衡將成為去留關鍵！

台南首創修復混凝土構造古蹟　西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復

新北金山「波浪大道」健走路跑520登場　15日起開放免費報名

7童嘔吐發燒！台中幼兒園驚傳食物中毒停課　教育局：無關缺水

「沒有貪汙只有冤誣」　彭百顯出書訴求回歸歷史真相和社會正義

雲林全中運選手雞不可失　獲贈陳金鋒代言雞胸肉4000份

養精多吃芝麻、氣虛吃草莓、菠菜！這7體質「加分食物」曝光

全台限量10輛！Mini推出Paddy Hopkirk冠軍特仕售價188萬

透天示弱！預售案量僅1成　市區半折價買海線透天正夯

泰國潑水節「危險七日」　4天撞死152人！累計破1400起交通事故

宥勝遶境24hrs「進入大甲媽轎內」激動腦袋空白！　徒步70km成功還願

野獸派藝術風格啟發Chaumet　雕塑線條勾勒陸蓮花珠寶

台女博士生南韓遭酒駕撞死！　一審判決罕見祭出重刑

《幸福之聲－孟德爾頌協奏曲音樂會》5／16唯美呈現

台北最美設計旅店回歸！大安Home hotel開放一般住房　睡一晚2999起

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

工人今彩539同號買3張中1200萬

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

桃園抗旱使用埤塘水源　否則水庫見底！

更多熱門

相關新聞

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　2山友摔傷

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　2山友摔傷

桃園市大溪區溪洲山最近正值血藤花爆開美景，不少山友上山賞花，26日有2名山友結伴登山，結果疑似登山步道濕滑，2名山友頭部與手部都摔傷流血，其中男子一度意識不清，其他山友見狀打電話向消防局求助，十餘位救護人員上山檢視傷勢緊急包紮後護送下山，轉送國軍桃園總醫院，經救治後傷勢均無大礙。

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！直升機吊掛救援

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！直升機吊掛救援

花蓮崩壁摔落受困13天！聽障男靠冷靜獲救

花蓮崩壁摔落受困13天！聽障男靠冷靜獲救

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」

女訪太平山秘境山毛櫸步道　踩樹枝摔倒肩脫臼

女訪太平山秘境山毛櫸步道　踩樹枝摔倒肩脫臼

關鍵字：

水社大山摔傷

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面