賞景也要顧腳步！女訪太平山秘境山毛櫸步道　踩樹枝摔倒肩脫臼

▲▼警消搶救在太平山山毛櫸步道摔傷的劉姓女遊客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網美景點宜蘭太平山山毛櫸步道發生遊客摔傷意外，一名女遊客5日在步道觀賞山毛櫸美景時，不慎踩到樹枝跌傷造成左肩脫臼，女遊客疼痛不已求援。宜蘭警消花了近5小時，將人救出步道並送下山就醫。

5日12時33分許，宜蘭消防局獲報宜蘭大同鄉太平山山毛櫸步道3.6K處，74歲劉姓女遊客摔傷無法行走，消防局出動大同分隊人車上山救援。

12時51分許，與劉女接觸的太平山莊人員回報女遊客無法行走需協助搬運。14時45時許，大同分隊救援人員抵達山毛櫸步道入口處，將登山途中不慎踩到樹枝跌傷左肩脫臼，疼痛無法行走的劉女，先以三角巾固定患處後，再以SKED進行搬運下山；16時56分許，順利將傷者搬運至停車場，由大同91送往羅東博愛醫院救治。

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