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社會 社會焦點 保障人權

花蓮崩壁摔落受困13天！聽障男腿傷「吹哨+背包掛高處」冷靜獲救

▲空勤直升機執行吊掛下山送醫。（圖／空勤總隊提供）

空勤直升機執行吊掛下山送醫。（圖／空勤總隊提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮萬榮鄉摩即山待救的54歲聽障錢姓山友，自去年12月18日入山後，推算約在1月14日途中遇崩壁失足摔傷，隻身在高山挺過寒流及降雪近半近半個月，而警消也歷經近一星期的救援，終於在27日下午經空勤直升機將江男吊掛下山送醫。

去年1月23日早上8時花蓮消防局接獲民眾報案，其父親錢姓登山客，57年次，於摩即山鞍部附近發生意外，導致左腳受傷無法行走，需要救援。錢父為聽障人士，獨自一人於去年12月18日自台東池上入山，1月8日在關門山水池邊營地報平安，沒有安排登山計畫，亦不清楚從哪裡下山。
   
花蓮消防局第二大隊了解案情後成立山難搜救前進指揮所，召集搜救人員整備，同時申請直升機前往事故點空中偵查，但因山區起霧搜索未果，消防局再組成第一梯次地面搜救人員警消3名，當天中午自鳳林分隊出發驅車前往南投仁愛鄉，預計從奧萬大步行進入。13時57分空勤第二次起飛空偵，15時20分回報目標區雲霧覆蓋，無法透視，任務取消返回。1月24日早上8時出動第二梯次警消2名、林務局2名，共計4名搜救人員自門諾醫院壽豐分院搭機，飛往摩即山北側降落，步行前往執行搜救；經過8小時地毯式搜索，發現些許個人物品及紮營過的跡證，並有明顯足跡在縱走路線上。

▲空勤直升機執行吊掛下山送醫。（圖／空勤總隊提供）

搜尋途中發現男子個人物品及紮營跡證，並有明顯足跡在縱走路線上。

1月25日早上持續搜索，陸續發現更多足跡，並於13時20分有聽到疑似哨音，但搜索未果；前進指揮所立即申請直升機空偵，但因天候不佳無法執行。1月26日09時加派第三梯次警消2名、山域義消2名，共計4名搭乘直升機前往搜救。10時50分再次聽到疑似待救者哨音，立即前往哨音方向擴大搜索，沿途地形陡峭險峻、密林叢生視野狹隘，搜救人員搭配紅外線熱顯像儀輔助，皇天不負苦心人，終於在15時20分發現患者，其左腳血腫、膝蓋受傷、意識清楚，生命徵象穩定，立即協助脫困，因現場無適當吊掛空間且天候不佳，無法執行吊掛作業。

1月27日利用繩索器材架設拖拉系統，順利於10時35分將患者移動至吊掛點準備，12時05分直升機回報目標區上方雲層籠罩，無法執行吊掛。15時30分直升機再度起飛，順利於16時09分吊掛成功；於花蓮德興運動場降落後，將患者送往花蓮慈濟醫院救治。

▲空勤直升機執行吊掛下山送醫。（圖／空勤總隊提供）

▲男子受困地點。
   
據一同搭空勤黑鷹直升機歸來的花蓮縣山域義消分隊長莊鴻斌表示，錢男能夠平安獲救絕非靠運氣，他其實是一位有經驗的登山高手，在失誤發生後仍不放棄，依然保持冷靜，「一整個上午，每隔1小時多，就聽到連續求救哨音」，同時將黃色背包套綁在高處，吸引救難人員注意，這些都是男子能活著下山的原因。

花蓮消防局長林文瑞提醒：登山活動充滿不確定風險，登山民眾登山前評估自身體能及技術，預先查詢山上氣候，備齊登山通訊裝備、物資、保暖衣物；行經危險路段、天候不佳務必小心行走，以免憾事發生。

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