攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！　屏東警消搶進＋直升機吊掛

▲屏東縣政府消防局人員上北武山救人。圖直升機吊掛傷者。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子和友人14日攀登北大武山，行經3.5公里處不慎摔傷，向屏東縣政府消防局求助，消防局立即出動13台各式車輛、24位救護人員上山救人，並通知警方及屏東林管處人員協助，晚上10時找到對方，因意識不清，耳朵、鼻子出血、身體無力，經初步救護處置後，今（15）日申請空勤總隊直升機協助吊救，將他送往高雄就醫。

▲▼上山救人、找到傷者。

屏東縣政府消防局於14日下午17時35分接獲泰武鄉北大武山3.5公里山難救助電話，報案人表示，在處有一登山客不慎摔傷，無法行走，請求救援。

消防局立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武分隊共計13車24人攜帶山難救助及急救裝備前往救援，由第二大隊長程冰霜擔任現場指揮官，並通知警察局及林務局人員前來協助。

晚上22時07分，指揮官回報接觸男性60歲傷者，由於意識不清，耳朵鼻子出血，身體無力，無法行走，立即做初步檢傷及救護處置，由搜救人員合力將傷者運送下山至舊登山口，並申請直升機吊掛救援，於今(15)日07時36分直升機吊掛成功，將人員後送高雄小港機場，再轉由高雄小港分隊救護車送往醫院急救。

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