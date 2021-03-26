登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

▲桃園市大溪區溪洲山最近血藤花盛開，2名山友26日登山賞花疑因山路濕滑摔傷向消防人員求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區溪洲山最近正值血藤花爆開美景，不少山友上山賞花，26日有2名山友結伴登山，結果疑似登山步道濕滑，2名山友頭部與手部都摔傷流血，其中男子一度意識不清，其他山友見狀打電話向消防局求助，十餘位救護人員上山檢視傷勢緊急包紮後護送下山，轉送國軍桃園總醫院，經救治後傷勢均無大礙。

▲桃園市大溪區溪洲山最近血藤花盛開，2名山友26日登山賞花時摔傷，消防人員協助包紮護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局表示，時序3月是不少植物開花季節，其中溪洲山先後有櫻花、杜鵑與流蘇等花季，最近又進入血藤花盛開季節，登山步道每天都有不少山友結伴入山，26日上午75歲的江姓山友與66歲的梁姓女山友疑因登山步道因日前山區連續大雨導致濕滑，2人分別摔倒造成頭部與手部受傷。

▲桃園市大溪區溪洲山最近血藤花盛開，2名山友26日登山賞花時不慎摔傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中江姓山友因頭部碰撞山壁血流不止，一度意識不清，所幸路過山友見狀，趕緊打電話向119求助，並以簡單包紮紙寫，大溪、圳頂2消防分隊共16人趕往溪州山救援，經救助人員檢視傷口與包紮後，江姓山友逐漸恢復意識，梁姓女山友手部疼痛也緩解，救護隊員護送2名山友下山，回到山下平地後再由救護車送往國軍桃園總醫院醫治，所幸經過治療後都無大礙。

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