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「台鐵需系統性改革」　邱顯智：政院應當領頭羊

▲立法院交通委員會審查預算，交通部次長祁文中。（圖／記者林敬旻攝）

▲目前台鐵局長由交通部常務次長祁文中代理。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

前台鐵局長張政源於今年1月15日退休，其懸缺由交通部常務次長祁文中代理至今。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智13日表示，祁文中是航港局長、航政司司長出身，呼籲行政院應出面召集討論台鐵未來的改革及具體時程，讓大家了解到底誰應該帶領這樣的改革團隊。

時代力量立法院黨團13日上午召開「還有多少李義祥們？強化採購肅貪法治，立即修法別再拖延」記者會。邱顯智質疑，台鐵已經好幾個月沒有局長，代理局長祁文中是航港局長、航政司司長出身，到底要如何主持台鐵每個月的安全會報。

邱顯智指出，過去在普悠瑪事件的總檢討報告，就是由行政院出面協調政委張景森擔任召集人，台鐵要改革的領頭羊在哪裡，到現在還是看不到，呼籲行院級應該出面召集，到底台鐵的改革未來要怎麼走、具體時程是什麼、要改革什麼，讓大家了解到底誰應該帶領這樣的改革團隊。

邱顯智會後受訪時表示，台鐵本來就應該由院級主導，如果是台鐵的人事，就涉及到行政院人事行政總處；如果是台鐵的組織或財務，也跟其他部會有關係，所以台鐵本來就不可能由交通部主導。

邱顯智提及，政府在2018年發生普悠瑪事件後，本來想要在行政院下成立推動小處，但後來依舊沒有成立，因此他主張應該要有一個政委、政院級的領頭羊角色，透過這樣組織讓各部會分工，「看起來如果沒有用部會分工，交通部沒有量能推動實體上的改革」。

▲▼新舊台鐵局長交接典禮,鹿潔身。（圖／記者李毓康攝）

▲前台鐵局長鹿潔身因普悠瑪事件下台。（圖／記者李毓康攝）

邱顯智指出，台鐵每天估計有超過1千車次、60萬以上的運量，這是刻不容緩的事情，不應該由航港局出身的祁文中代理台鐵局長，而是要趕快找一位能夠了解台鐵的運工機電，因為台鐵本身是非常複雜的系統，運務、機務、公務狀況出在哪裡，運工機電應該要非常熟悉。

邱顯智也說，台鐵的組織改造、安全問題大家都非常關心，到底下一次再有東西掉到軌道，通報是否可以馬上達到司機員身上、無線電是不是暢通、調度所是不是有辦法即時反應，這樣的台鐵改革需要跨部會，並且在行政院的支持下才能推動。

邱顯智呼籲，台鐵應該著重在系統性的改革，甚至多與基層司機員、台鐵基層人員、罹難者家屬討論，大家一起找出系統性的問題並且解決，「不是到最後誰下台了，但是問題並沒有解決」，前台鐵局長鹿潔身也曾經因為普悠瑪事件下台，但問題是否有進一步改善，才是大家想要了解的。

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