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太魯閣號49罹難　犯罪被害人協會全台串連協助家屬

▲犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗花蓮慰問罹難者家屬，提供一切必要協助 。（圖／犯罪被害人保護協會提供以下同）

▲犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗（右）花蓮慰問罹難者家屬，提供一切必要協助 。（圖／犯罪被害人保護協會提供以下同）

記者陳崑福／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車於4月2日上午9時28分途經花蓮縣秀林鄉清水隧道前，與從邊坡滑落的工程車發生猛烈撞擊導致出軌事故，造成司機員及乘客49人罹難及多人輕重傷，財團法人犯罪被害人保護協會於第一時間在邢泰釗董事長依法務部蔡部長指示，立即成立「即時關懷小組」啟動協助關懷，並全力協助家屬。

▲犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗花蓮慰問罹難者家屬，提供一切必要協助 。（圖／犯罪被害人保護協會提供以下同）

▲▼邢泰釗慰問家屬。

▲犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗花蓮慰問罹難者家屬，提供一切必要協助 。（圖／犯罪被害人保護協會提供以下同）

犯保協會花蓮分會在事發當日即全力動員，上午11時即完成志工集合，由徐正隆主任委員帶領同仁及志工，分別前往慈濟醫院、花蓮醫院及花蓮殯儀館瞭解狀況及關懷協助被害人及家屬，另在台東及宜蘭分會支援下，前後歷經7天進駐花蓮殯儀館，總計36人參與，服務508小時，圓滿完成任務，協助悲痛逾恆又焦慮的家屬指認已逝親人的大體，讓罹難者與家人可以安心回到自己的家鄉。

犯保協會花蓮分會在花蓮殯儀館的協助工作，在花蓮地檢署及花蓮縣政府的橫向協調聯繫下，訂定「臺鐵408次家屬服務流程」，由犯保人員協助陪同家屬進行遺體指認，花蓮分會許華寧主任整合「三方保護」，由犯保協會、縣府社工、刑警各1名的方式，採一家一組，貼身陪同家屬進入管制區瞻視大體。

花蓮分會外部督導蔣素娥老師，同時為花蓮縣諮商心理師公會理事長，第一時間也與花蓮縣社工師公會理事長廖夏慧聯繫，派出多名諮商心理師與社工師到場支援，協助犯保同仁陪伴關懷家屬，並提供專業服務。花蓮分會也在現場提供24小時諮詢服務，回應家屬有關遺體修復、住宿、交通等問題。

未來續家屬還必需面臨後事處理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保協會也已依家屬住居所在地的分會，包括有台北、新北、士林、桃園、彰化、臺南、橋頭、宜蘭、花蓮及台東等10個分會進行銜接服務，逐案聯繫家屬持續進行關懷慰問，瞭解每位家屬的需求，以進行服務評估及處遇，給予必要協助。

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