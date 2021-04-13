捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

記者謝承恩／台北報導

太魯閣號408次列車出軌事故，導致49死，218人受傷，衛福部成立賑災專戶在9天內就募得8.1億元，並提早於15日停止收受捐款，其中給予罹難者家屬的扶助金至少有三分之一，約2.7億，卻引來網友不滿「什麼叫至少有2.7億給罹難者？捐款的用意不就是全給罹難者嗎？誰准你們移作他用！」

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

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衛福部自4月2日成立太魯閣號出軌事故的賑災專戶，截至4月11日共收到33萬218筆善款，總計為新臺幣8億1,410萬6,821元，衛福部善款管理委員會召集人李麗芬說，會將善款運用在罹難者及家屬的生活補助、醫藥補助及心理重建、法律費用等7大用途。

根據衛福部臉書公佈，發給所有罹難者家屬生活扶助金之總額，以不低於實際收受捐款金額之三分之一為原則，也就是會有2.7億會作為罹難者的生活扶助金，卻引起網友不滿，「8億才給罹難家屬 2.7億唷」、「是誰授權専戶委員權利決定三分之一給受難家屬的？我相信大部分捐錢是全數要給受難家屬的！」、「其他三分之二的用途說清楚！」

▲臺鐵 408 次列車事故案捐款管理及監督委員會並召開第 1 次委員會議。（圖／翻攝自衛生福利部粉專）

李麗芬說也在會議中表明，第一會用在罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助，給予扶助金必要經濟支持；第二會給予醫療補助，會針對健保給付的費用、台鐵支付的醫療費用之外所需要的如醫療、復健、輔具等費用提供協助。

第三是教育支柱，針對罹難者子女的教育需要學費協助者；第四是心理重建，除了給予罹難者遺屬、傷者和家屬之外，也會針對目睹乘客、救災人員，都會提供專業心理重建，包括心理評估、衛教、心理諮商、心理治療等，傷者、救災人員、目睹乘客都給予心理撫慰金。

第五是提供事故相關必要刑、民法輔助費，如果需要相關法律費用，也會評估給予協助；第六是輔助直轄市、縣市政府，自行或結合民間團體，辦理罹難者遺屬、傷者關懷支持、心理重建等服務，服務可長達3年；第七是其他經過本會專案同意項目，會透過委員會討論，經評估後可以提供協助的，就會給予支持。

另為有效運用善款，委員會在 4 月底前，每周召開 1 次委員會議。並預定下週將邀請地方政府參與會議，針對就罹難者家屬及傷者個別需求提供捐款運用之建議。