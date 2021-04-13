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快訊／台鐵總體檢會議記錄曝光　國民黨轟蘇貞昌「貶為內參」釀災

記者羅婉庭／台北報導

國民黨13日召開記者會，翻出108年1月的行政院公文及會議紀錄，發現蘇貞昌接任行政院長後漠視前任閣揆賴清德積極推動的台鐵改革。國民黨指出，普悠瑪事件後的台鐵總體檢報告僅轉相關部會「查照」，其中包括「行政院成立跨部會推動小組」加以改革的建議，也石沈大海。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委李永萍、發言人陳偉杰13日召開「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會。

國民黨指出，交通部長林佳龍在辭職信中稱「堅持辭職，盼能喚起政府對台鐵加速改革」，由此可知林佳龍是有苦難言，行政院對於當年普悠瑪事故後台鐵總體檢報告的種種託詞卸責，讓台鐵改革原地踏步。

國民黨在記者會上也提出行政院遭各界踢爆的四大謊言，打臉行政院的離譜說詞：首先，普悠瑪事故於107年10月21日發生後，台鐵總體檢報告於隔年1月18日完成，行政院聲稱3天後即由政院秘書長發交相關部會執行，但實際上，當年1月21日的公文僅是將體檢小組的「第10次會議紀錄」轉相關部會「查照」，並沒有任何政策指示。

此外，該報告中具體提出「後續安排向蘇院長報告總體檢辦理情形」，以及「行政院成立推動小組」等建議，蘇貞昌都置若罔聞，不但沒安排小組報告、跨部會推動小組也遲遲沒成立，試問這就是行政院說的「交付執行」？

第二、對於外界批評行政院不成立跨部會推動小組，行政院對外聲稱蘇揆去年指示副院長沈榮津開專案會議督導台鐵，蘇貞昌本人在8日主持行政院會時也說台鐵改革要加速，提到普悠瑪事故後台鐵總體檢報告，更稱「去年更責由副院長召會檢討」，卻被媒體打臉。

至於沈榮津召開的專案會議，時間點是在109年5月成功站發生斷軌事件後，距離體檢報告完成已過了一年多，且這些會議中多討論技術層面，未觸及改革核心。行政院刻意拿一年多後的專案會議來混淆視聽，還要各界「不要太在意名稱是什麼」，但攤開時間軸可知，專案會議完全是敷衍，正是由於蘇貞昌漠視體檢報告釀災，行政院還以謊言誤導大眾。

▼台鐵總體檢第10次會議記錄曝光。（點圖放大／國民黨提供）

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委李永萍、發言人陳偉杰13日召開「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委李永萍、發言人陳偉杰13日召開「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會。（圖／文傳會提供）

第三、行政院說總體檢報告僅供「內部參考」，但檢視台鐵體檢小組成員，由政委擔任召集人，匯集交通、財政、經濟部及國發會、工程會，主計處與人事總處副部長層級，並聘請學者專家分成「土木軌道與系統整合」、「機電」、「營運」與「組織管理」四大諮詢分組。

小組成員包括台大軌道科技研究中心主任廖慶隆、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元、機電系統專家謝長安、前台北捷運公司系統處長鄭德發、桃園機場公司總經理林祥生、台灣高鐵執行副總陳強、中華民國管理科學學會秘書長張玉山、中華民國運輸學會理事鍾慧諭、台灣鐵道暨國土規劃學會理事長吳易翰、台鐵工會理事長張文正等代表。

國民黨指出，上述專業人士歷經3個月完成總體檢報告，提出中、長期改善方案，涵蓋相當全面，但所完成的諸多結論卻遭繼任的蘇揆漠視，還貶低為「內參」，無視官員及專家學者的專業意見。

第四、行政院聲稱沒有扣住、冷凍報告，但事實上，報告完成將近8個月後，交通部才在108年9月12日將體檢報告全文上網公開，交通部長林佳龍直言「也覺不解」，反映出對於蘇貞昌扣住台鐵體檢報告的不滿。政院表示沒扣押報告不予核定，明顯是謊言。

國民黨抨擊，太魯閣號意外釀重大死傷，總統蔡英文不但拒絕向國人道歉，罹難者頭七才剛過，蔡英文的臉書PO文卻是搭配手持球棒圖，非常沒有同理心。

▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委李永萍、發言人陳偉杰13日召開「行政院卸責四大謊言 蘇貞昌下台、蔡英文踹共！」記者會。（圖／文傳會提供）

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