台南就業中心辦星光徵才　4月8場次上千工作機會等您！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心辦夜間辦理徵才活動，另為協助求職朋友增加面試機會及就業，另規劃其他7場次徵才活動，合計提供上千個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助準備轉職的朋友爭取直接面試的機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今年首次在4月23日夜間辦理徵才活動，另為協助求職朋友增加面試機會及就業，4月緊鑼密鼓規劃其他7場次徵才活動，合計提供上千個工作機會。

其中10家以上聯合徵才，辦理日期分別在4月14、16、23等3天，單一廠商徵才分別在4月13、14、15、24、27等日辦理。希望協助更多找工作的朋友們，請別再錯失良機，把握快速面試機會。

23日星期五晚上6時至8時夜間徵才，活動地點在安南區溪墘里活動中心（台南市安南區海佃路一段372巷50號），提供336個工作機會。當天計有「堤維西交通工業、官田鋼鐵、津香茶業、台南大員皇冠假日酒店、翰昇、美商德盟（好市多台南店）、小北百貨、法商家樂福、光洋應材科技、家樂潔居家清潔、隆美布料等10家以上廠商等」，提供開發工程師、模具工程師、生技工程師、製程技術員、電機助理工程師、堆高機技術員、天車技術員、螺絲技師、外場服務員、內場助理廚師、洗碗員、房務員、公共區域清潔員、客務部服務中心、櫃檯接待員、安全部安全員、洗衣房乾洗員、廠務、業務、採購、工讀生、CNC加工技術員、生產技術員、分析人員、品管、家事服務專員、作業員、整燙人員、總帳會計、營業會計、資訊、生管、品保、物管助理、倉儲、倉管、作業員、包裝員等。

其他徵才場次，首場將於本周14日星期三下午2時至4時開跑，活動地點在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號），提供221個工作機會。當天計有「台南大員皇冠假日酒店、大億交通工業、黑橋牌企業等…13家廠商」設攤媒合。16日星期五下午2時至4時，活動地點在仁德區成功里活動中心（台南市仁德區保華路245號／保華宮旁）。提供266個工作機會。當天計有「台南紡織、豐年豐和企業、岱立發科技……等17家廠商」設攤媒合。

單一廠商徵才，13日及27日下午1時30分至4時，「全一電子」在公司廠區（台南市南區新仁路18號B1）徵才，提供160個工作機會。14日及24日上午9時30分至11時，「期美科技」新吉工業區服務中心（台南市安南區安新二路99號）徵才，提供180個工作機會。15日上午9時至11時「和鑫光電」在西港區公所3樓會議室（台南市西港區文化路1號）徵才，提供25個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，「因應畢業季到來及不同求職人的需求，除在平日裡開辦徵才活動外，辦理方式也稍作改變，希望能符合求職朋友多元化的需求，今年首次在夜間辦理徵才，希望為求職朋友帶來更多面試機會，希望找工作的朋友，踴躍前住面試，找到職場伯樂。」

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，請戴口罩進場面試。為維護自身及他人安全，入場前請配合體溫量測及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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