台南有愛議起共享系列活動第一棒　昭旺‧玟瑾雕塑作品展出

▲台南市議會推出「昭旺‧玟瑾雕塑展」，共32件展品布置於市議會戶外東西兩側景觀園區及1樓大廳，郭信良議長熱情邀請鄉親們參觀欣賞。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

5月母親節將至，台南市議會別出心裁推出「台南有愛議起共享」系列活動，與市民共度溫馨五月節。活動首棒為「昭旺‧玟瑾雕塑展」，共32件展品布置於市議會戶外東西兩側景觀園區及1樓大廳，自4月13日起展出到5月22日，郭信良議長熱情邀請鄉親們到議會欣賞這些充滿親情意涵的作品，感受母愛之美。

郭信良議長指出，王昭旺、何玟瑾夫婦皆是台南傑出的雕塑藝術家。王昭旺老師於1995到1997年，連續3年獲得台南市地方美展肯定，在1995到1997年還得到該美展最高榮譽的「桂花獎」，列入永久免審查藝術家；何玟瑾老師則屢次獲得府城美術雕塑展獎項，從事雕塑創作超過30年。

郭信良議長特別介紹展出於西側花園的作品「小小牧童」。這件作品是一個原模，正品放於新竹六家國小卓永統紀念圖書館。郭議長說，這件作品背後的故事十分感人，是上銀集團總裁卓永財為了紀念他素未謀面的長兄卓永統為家庭付出，賣身當長工趕牛，後來還被日本政府徵召當軍伕，一生吃苦。所以專門請王昭旺老師創作，以雕塑留下他大哥的身影。

昭旺‧玟瑾雕塑展自4月13日起至5月22日，每週一至週五，上午9時到下午5時展出，歡迎市民朋友到臺南市議會一樓大廳及戶外園區欣賞。郭信良議長強調，陸續還有包括戶外時尚秀及音樂會等一系列活動，請多關注議會官網及臉書、LINE官方帳號，接收第一手的活動訊息。

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