快訊／台南中西區工人10米高墜地　意識模糊吊掛送醫搶救中

▲台南市消防局12日下午1時47分許據報，位於於中西區中華西路二段與南島路口工地，有工人從約10米高處摔下受傷，消防人員進行搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局12日下午1時47分許據報，位於於中西區中華西路二段與南島路口工地，有工人從約10米高處摔下受傷，台南市消防局派遣永華、中正、和緯分隊前往，共計出動5車10人前往搶救，救護人員對意識模糊的傷者進行初步救護，將以吊掛方式救起，以救護車送醫急救，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

卸妝、清潔、按摩一罐搞定

