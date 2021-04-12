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快訊／台南透天厝起火！車庫濃煙狂竄　屋主困3樓急逃生

▲▼台南歸仁民宅火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台南歸仁民宅火警，車庫有大火狂燒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／台南報導

最新消息，台南市消防局在中午11點44分接獲民眾報案，歸仁區南潭三街發生住宅火警，1樓有冒煙情況，消防局緊急派遣12車23人前往救援，並通知相關單位。現場為一棟透天民宅，且發現3樓有民眾受困，所幸經架梯搶救後，民眾已帶至安全處所，由於濃煙狀況越來越大，且有明火產生，消防局正持續加派支援，至於起火原因仍待進一步釐清。

▲▼台南歸仁民宅火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼台南歸仁民宅火警，消防員架梯搶救受困民眾。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼台南歸仁民宅火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

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