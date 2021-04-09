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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

後疫情台灣藝術拍賣市場回溫　「黃君壁」這幅落槌4500萬史上最高

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲帝圖今年3月舉行的迎春藝術拍賣會。（圖／帝圖提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

後疫情時代，台灣的藝術拍賣市場信心回溫的跡象已經出現。根據帝圖科技文化公布的最新訊息，3月營收達5,700萬6,000元，相較去年同期成長5313.68%。

帝圖（6650-TW）表示，以3月28日剛落幕的迎春拍賣會為例，在台灣藝術拍賣市場資金充足與生貨徵集拍賣策略奏效下，吸引買家踴躍參與競拍，含佣金之成交金額近3億元新台幣，創下拍賣佳績與刷新拍賣紀錄。

值得注意的是，在這次迎春拍賣會中，與張大千、溥心畬齊名的國畫大師黃君璧，以及國民政府時期重要決策人物，同時也是書法家的于右任兩位的作品，最受矚目。

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲黃君壁《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》（點圖可放大）

帝圖表示，在「近現代書畫」的拍賣專場中，黃君壁的《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》落槌價4,500萬元新台幣，創史上最高價黃君璧紀錄。

「曠代草聖于右任書法專題―日本重要藏家舊藏」專題拍賣裡，由江兆申題引首之《前赤壁賦、後赤壁賦(長卷)》以1,800萬元落槌，創台灣于右任最高價紀錄。

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲于右任、江兆申題引首之《前赤壁賦、後赤壁賦(長卷)》（點圖可放大）

另外，《建館記巨幅四條屏》以1,450萬元落槌，整場首次日本徵集于右任專題成交總金額超過7,000萬元台幣，競價氣氛熱烈。

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲于右任《建館記巨幅四條屏》（點圖可放大）

帝圖表示，在其他藝術品的拍賣，臺靜農《隸書十二言巨聯》落槌價550萬元新台幣，刷新藝術家個人世界拍賣價格紀錄。「清乾隆 白玉佛、仙女燭台」以320萬台幣落槌、「清乾隆 三色剔彩八仙祝壽漆盒一對」以380萬台幣落槌，單行本圖錄封面、封底拍品全數成交，而「清康熙 藍地白花雙龍戲珠紋大盤」以300萬元台幣落槌，高單價拍品成為「古董珍玩」場內關注熱點。

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲臺靜農《隸書十二言巨聯》。（點圖放大）

▲帝圖文化科技迎春拍賣：清乾隆 白玉佛、仙女燭台。（圖／帝圖科技文化提供）

▲清乾隆 白玉佛、仙女燭台。（點圖放大）

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲清乾隆 三色剔彩八仙祝壽漆盒一對。（點圖放大）

▲帝圖文化科技迎春拍賣，黃君璧、于右任的作品拍出台灣最高紀錄。（圖／帝圖科技文化提供）

▲清康熙 藍地白花雙龍戲珠紋大盤。（點圖可放大）

帝圖也指出，3月營收的成長，主要是因為迎春拍賣會延至三月舉行，而該場迎春拍賣也獲得亮眼佳績。今年累計1-3月營收達6,147萬3,000元，相較去年同期累計營收成長80.03%。

至於110年累計營收成長，主要來自於拍賣業績全速成長，佣金收入5,589萬元，較去年同期增長67.53%。109年營收1億7,200萬6,000元，年增59.36%，稅前淨利6,626萬1,000元，本期淨利5,466萬2,000元，年增率(YoY)增幅為237%，基本每股盈餘3.13元，全年四次實體拍賣落槌金額突破9億元新台幣為歷年新高。

帝圖強調，受惠於台灣防疫成績佳，自去年下半年以來，拍賣會如常進行，維持一年四場拍賣會規模，此次疫情後的第四場拍賣會再次成功斬獲亮眼佳績，接連創下拍賣市場新紀錄，可見台灣生貨已能受到市場追捧。

在此次新冠疫情衝擊全球產業的經驗下，帝圖拍賣也已經在線上整合布局做好因應，110年初以來「帝圖Online Bid」線上拍賣平台總成交額持續成長，持續帶來線上流量，吸引新進場藏家。

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