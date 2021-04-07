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法拍土地、建物及轎車　台南執行分署為國庫入帳1339萬餘元

▲聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是1家紙業公司位於永康區2筆土地，該2筆土地位於兩棟透天厝中間之空地，以801萬8千元得標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是1家紙業公司位於永康區2筆土地，該2筆土地位於兩棟透天厝中間之空地，以801萬8千元得標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，於4月6日下午3時登場，總計拍出9筆土地、1筆建物、國稅局承受12筆土地，另拍出4部汽車、3部機車、緬甸玉手環、打包機等，為國庫入帳1339萬2381元。

▲聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是1家紙業公司位於永康區2筆土地，該2筆土地位於兩棟透天厝中間之空地，以801萬8千元得標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2005年份AUDI汽車，由於該車輛僅欠燃料費6180元，亦吸引民眾競標，最終由以5萬3500元拍定。

台南分署指出，本次聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是1家紙業公司位於永康區2筆土地，該2筆土地位於兩棟透天厝中間之空地，核定底價為660萬元，經開標後有3組民眾投標，最後由出價最高的柯姓民眾以801萬8000元得標。另外拍賣2005年份AUDI汽車，由於該車輛僅欠燃料費6180元，亦吸引民眾競標，最終由以5萬3500元拍定。

台南分署表示，為配合加強防疫，本次拍賣活動，台南分署於入口處對參加法拍會民眾量測體溫，請民眾配戴口罩，臺南分署感謝今日參與拍賣活動民眾配合防護措施，全民共同支持政府的防疫工作。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

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