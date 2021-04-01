「承受孤獨是必經之路」台東街頭藝人余文秀　勇於追尋歌唱夢

▲（圖／余文秀提供）

「追逐夢想的路途，也許會感到孤獨，但很確定的是，我知道自己在做什麼。」

長大後的我們，還有多少人正走在夢想的道路上呢？

月光灑在人行道上，漫步在台東的鐵花村市集，一盞盞的熱氣球燈海，讓許多人慕名而來。在這熱鬧卻又不失浪漫的氣氛中，時常可以聽見一個乾淨透徹又富有穿透力的嗓音，穿過人群可以看見一位背著吉他的女孩正在唱著歌，她是來自台東的余文秀。

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從台東出發，把音樂帶向各地

▲環台唱歌一直都是小余最想做的事。（圖／余文秀提供）

從小就喜歡音樂的小余，不只愛唱歌，也擅長作詞作曲，空閒時最喜歡拿著吉他哼哼唱唱，天馬行空的將自己的想像譜成歌詞，發揮雙魚座浪漫的本質，寫下屬於自己的歌曲。

余文秀－小余班是她的粉絲專頁，擁有 8000 多名粉絲，是台東在地的街頭藝人，特別的是她不只擁有一張街頭藝人證照，另外還考取了其他縣市的證照，因為她最想做的事就是當個「環台街頭藝人」到每個城市唱歌，把台東的音樂氛圍分享出去。

卸下軍服，只想唱歌給大家聽

▲小余在唱歌比賽展露頭角，開始了街頭藝人的生活。（圖／余文秀提供）

天生屬於樂天派的小余，在當街頭藝人前，本來是位職業軍人，可惜軍人的規律生活，與她愛好自由的性格相差甚大，因緣際會下，她報名了電視節目「華人星光大道」，回想起參加比賽的時候，她選擇演唱自己的創作歌曲，覺得能進就進，對於輸贏沒抱太大的期待，然而上台時她緊張到腦袋都打結了，只剩感官細胞提醒著自己現在該唱歌了，幸好比賽沒有因為緊張而失常，她還入選初賽，這一切讓她覺得非常不可思議，宛如人生另一道意外的插曲。

▲放棄穩定工作，只想完成自己的夢想。（圖／余文秀提供）

轉換跑道，放下穩定薪水的軍旅生涯，獨自走向街頭，是非常需要勇氣的事。談起想當街頭藝人的初衷為何，小余很直接地說：「我就是想要光明正大的在大家面前唱歌。」這個回答很真誠，足以看出她走向街頭的決定是對的，證實了夢想終究還是要靠自己實現。

但生活還是要過，像街頭藝人這樣無穩定薪水的職業，還是會讓人擔心自己的下一餐在哪，對於這個問題，小余坦言：「還是會擔心沒辦法溫飽自己。」也曾想過要不要做兼職，不過換個想法，她認為自己是在做喜歡的事情，只要可以吃飽，健健康康的就沒什麼好抱怨的。

追逐夢想，哪有不孤獨的

▲在街頭的日子，小余希望透過歌聲帶給觀眾放鬆及慰藉。（圖／余文秀提供）

「我已唱了千萬首歌，只盼你能為我停留一步。」這是小余粉專的介紹詞之一。在街頭的日子，不會天天都有人群，大多時候都是唱給自己聽，她笑著分享有一次表演時，街頭都空蕩蕩的，有位路過的阿姨直接問她：「妹妹，都沒有人誒，怎麼還在這邊唱歌！」或許這樣問多少都會讓人覺得心酸，但小余卻不以為意，她反而覺得也許下一秒就可以等到喜歡她歌聲的人出現，而且就算沒人，也可以當作練習。

成為街頭藝人後，小余覺得自己最大的成長就是「習慣孤獨」。不只是時常要面對空無一人的大街，表演前後都要自己整理器材，而後獨自回家，這樣日常般的孤單，也曾迫使自己曾經想放棄，但因為天性樂觀加上堅持不服輸的個性，即使偶有悲傷的時刻，她仍不會讓這樣的情緒跟隨自己太久，時間到了，還是想站在街頭等待喜歡她歌聲的人出現。

▲曾發行過一張單曲，未來還想再發行一張全創作專輯。（圖／余文秀提供）

夢想還未全然實現，即使能站在家鄉的街上唱歌很幸福，未來還是想繼續存錢，幫自己再發行一張全創作專輯，她期盼自已的新專輯能有不同曲風的音樂，也盼更多人能聽見她的歌聲。專訪尾聲，小余套用在表演時常說的話：「每天多為自己努力一點，慢慢累積，兩三年後也許就會發現自己成長了」＿致一起在為夢想努力的人。

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