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緊急專線「一天接23通惡作劇電話」　台鐵怒：勿干擾作業！

▲台鐵太魯閣號行經樹林。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵太魯閣號發生重大事故。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵4月2日發生太魯閣號出軌重大死傷事故，外界頻宣導若發現軌道有異物侵入，可撥打24小時緊急通報電話，然而台鐵局表示，近日調度所接到許多惡作劇電話，光是4月2日就有23通，已嚴重干擾作業，呼籲民眾勿惡意撥打電話，影響危機處理。

台鐵局台北站總務主任徐士凱表示，經洽綜合調度所，3月前每天平均只有3-4通緊急電話，4月平均每日10通，其中4月2日計有23通，如洽詢客服事項，已請轉打客服專線，也有接到干擾作業的電話，已造成同仁危機處理的困擾。

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台鐵局嚴正呼籲，緊急專線僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物之通報專用。如需洽詢客服事項，應聯繫台鐵客服專線，由專人服務。

▲▼太魯閣號事故台鐵全線火車09:28鳴笛哀悼。（圖／記者姜國輝攝）

▲近日接獲多通惡作劇電話，影響台鐵人員作業。（圖／記者姜國輝攝）

＃臺鐵客服 聯繫方式
✅客服電話，提供一般服務諮詢及旅客申訴
0800-765-888（限市話）
02-2191-0096（市話、手機）
⠀⠀
✅簡訊服務專線
0921-765-125
⠀⠀
✅24小時緊急通報電話
0800-800-333
僅限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等有障礙物之通報專用
⠀⠀
✅線上文字客服
週一至週五09:00～18:00(例假日及國定假日除外)
https://reurl.cc/e9gXoR
⠀⠀
✅網路語音客服
線上提供24小時服務
https://cscenter.railway.gov.tw/webcall/webcall.html
⠀⠀
✅局長信箱
https://reurl.cc/jq2le2
收到民眾提出的建議後，會儘速交予相關單位處理，於分文後7日內回覆。

ET快訊
工程車落軌李義祥不敢通報　第一時間急叫阿好「肉身擋火車」
女友嫌年薪60萬太少！主計總處數字說話了　網點關鍵：真的低
緊急專線被打爆「一天23通惡作劇電話」　台鐵怒發聲

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