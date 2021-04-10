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蔡英文祝賀「台宏建交80周年」　親曝常拿宏都拉斯咖啡送禮

總統蔡英文、宏都拉斯總統葉南德茲。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、宏都拉斯總統葉南德茲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國與友邦宏都拉斯今年4月9日建交滿80年，總統蔡英文特別錄影致賀，強調兩國不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友，盼未來持續深化夥伴關係，一起為國際社會做出更多貢獻，為兩國人民創造最大福祉。

在雙方經貿上，蔡英文指出，現在宏都拉斯對台貿易已從入超轉為出超，許多優質的產品都出口到台灣，像是宏都拉斯的白蝦，已經成為台灣白蝦市場最主要的來源；另外，還有甜瓜、咖啡和可可等產品，不只進入到台灣的餐廳，也進入到民眾家裡的餐桌，深深地受到我們的喜愛。而蔡英文透露。「我本身也很喜歡宏都拉斯的咖啡，常常用來送禮」。

蔡英文也向宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）喊話，我們非常重視跟宏都拉斯的邦誼，感謝他和宏都拉斯政府，在各種國際場域，為台灣仗義執言。

總統致詞內容全文：

葉南德茲總統以及宏都拉斯的朋友們，大家好！

今天是中華民國和宏都拉斯，建交八十周年紀念日。我非常榮幸代表台灣人民，獻上祝賀，跟各位一起慶祝這個重要的日子。

宏都拉斯是台灣在中美洲的堅實友邦。過去幾年來，兩國在各領域，不斷地深化交流，雙邊貿易金額也逐年地持續成長。

現在，宏都拉斯對台灣貿易，已從入超轉為出超，許多優質的產品都出口到台灣。

像是宏都拉斯的白蝦，已經成為台灣白蝦市場最主要的來源。還有甜瓜、咖啡和可可等產品，不只進入到台灣的餐廳，也進入到民眾家裡的餐桌，深深地受到我們的喜愛。我本身也很喜歡宏都拉斯的咖啡，常常用來送禮。

我們兩國不僅是彼此的重要經貿夥伴，更是相互扶持的盟友。去年以來，不論是面對全球疫情，或是宏都拉斯風災，台灣都跟宏都拉斯站在一起，透過物資捐贈以及經驗分享，共同克服挑戰。

未來，我們兩國也會繼續通力合作，協助災後重建，讓宏都拉斯人民，早日恢復正常的生活。

我們非常重視跟宏都拉斯的邦誼，也感謝葉南德茲總統和宏都拉斯政府，在各種國際場域，為台灣仗義執言。

我們也期待，未來跟宏都拉斯繼續深化夥伴關係，一起為國際社會，做出更多的貢獻，為兩國人民，創造最大的福祉。祝福兩國國運昌隆，邦誼歷久彌新。

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