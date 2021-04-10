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社會 社會焦點 保障人權

「太魯閣被告名單」曝！花檢擴大約談6人到案　4交保候傳、2請回

記者黃彥傑、陳以昇、莊智勝／花蓮報導

花蓮地檢署追查台鐵太魯閣出軌案，昨（9日）下午擴大約談，陸續傳喚台鐵官員、監造商等多人到案，經漏夜偵訊後，裁定聯合大地監造主任李進福50萬、及衛生人員張齊富財30萬元交保；台鐵2官員包括花蓮工務段主辦工程司潘堂益、花蓮工務段施工主任熊德育則分別諭令30萬、15萬交保候傳。

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲聯合大地監造主任李進福50萬交保，獲釋時壓低帽沿遮臉。（圖／記者黃彥傑攝）

花蓮地檢署8日先行複訊14人，包括東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清等2名負責人，2人因違反政府採購法，訊後分別諭令400萬、300萬交保，另黃平和之子黃文利因違反稅捐稽徵法，也被諭知25萬交保，東新營造前董事、專任工程人員楊金郎同樣因業務登載不實，裁定5萬交保候傳。

昨下午花檢擴大追查，指揮搜索7個地點、再約談6人到案，其中台鐵多名官員遭到檢方約談偵訊，包括工務段長戴金原、副段長林峯正、當時被拍到與義祥工業負責人李義祥同在現場的花蓮工務段主任熊德育、以及花蓮工務段主辦工程司潘堂益等；另監造商「聯合大地」也有2名人員遭到約談，分別是建造主任李進福、衛生人員張齊富財。

花檢經漏夜偵訊後，認為台鐵官員潘堂益、熊德育涉嫌過失致死及貪汙治罪條例，因此諭令2人分別以30萬元、15萬元交保，今晨5時熊德育妻子領著現金前往地檢署辦理交保手續，熊戴著鴨舌帽、口罩，神情凝重不發一語，獲釋後隨著妻子快步離開；潘堂益離開地檢署時，同樣神情凝重。而工務段長戴金原、副段長林峯正則獲無保請回。

另「聯合大地」李進福、張齊富財均涉過失致死，分別遭裁定50萬、30萬交保。張齊富財的太太第一時間獲悉後還抱怨「保釋金太高」，認為此次太魯閣事故與先生無關，但交保金額卻高達30萬，一度籌不出錢，直到約1小時後，才有另名疑似公司人員帶著80萬現金來替2人辦理交保。2人獲釋後態度低調，張齊富財面對媒體追問僅說「謝謝、謝謝」，而李進福則是全程壓低帽緣遮臉，最後2人共乘一部休旅車離開。

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張齊富財妻子認為太魯閣一案與丈夫無關，埋怨30萬保金太高，第一時間籌不出錢只好先折返。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲花蓮地檢署主任檢察官周芳怡說明最新偵辦進度。（圖／記者陳以昇攝）

全案被告名單：

義祥工業社負責任兼工地主任李義祥／收押

協助李義祥之越南籍非法移工華文好／收押

東新營造負責人黃平和／400萬交保

朝昇土木包工業負責人、綽號「黑猴」之監工林長清／300萬交保

黃平和之子黃文利／25萬交保

東新專任工程人員楊金郎／5萬交保

聯合大地監造主任李進福／50萬交保

聯合大地衛生人員張齊富財／30萬交保

台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益／30萬交保

台鐵花蓮工務段施工主任熊德育／15萬交保

▲▼李義祥借提。（圖／記者陳以昇攝）

▲義祥工業社負責人李義祥。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼黑猴林長清、逃逸外籍移工阿好。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲越籍逃逸移工綽號「阿好」的華文好。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼黑猴林長清、逃逸外籍移工阿好。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲黑猴林長清。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲聯合大地監造主任李進福。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，花檢搜索7處、擴大約談6人到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲聯合大地衛生人員張齊富財。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪交保，熊德育15萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台鐵花蓮工務段施工主任熊德育。（圖／記者黃彥傑攝）

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