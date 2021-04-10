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台鐵公司化太虛幻！專家籲政府「別靠媒體傳話」　勞資要先找共識

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，火聯會台北分會會長張伸維黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲專家認為，台鐵若要組織變革，首先勞資應對話溝通。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大死傷事故，引發台鐵公司化議題再度備受討論，總統蔡英文也公開表示「台鐵應組織改革」，不過卻引發台鐵兩大工會反彈。對此，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，「公司化」是虛幻的，台鐵現在最應該做的是「勞資對話」。

鐵道學會理事鄭羽哲表示，台鐵即使公司化，與公司也是兩回事，但政府與台鐵員工身為勞資雙方，現在應該先坐下來對話與溝通，資方應將改制後的人事制度、組織結構、員工薪資、權利假期等如何計算，明確告知勞工，雙方討論出共識，才有可能進行組織變革。

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鄭羽哲表示，現在行政院、交通部、台鐵員工都不對話，而是頻頻透過媒體傳話，這非常不利於溝通，否則每每總統、行政院拋出一個議題，又被台鐵員工打回票，來來回回之下不可能改革成功。

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文日前表示，台鐵應組織變革。（圖／民進黨提供）

鄭羽哲說，並不是行政院想要公司化，台鐵員工就都會全盤接受，且台鐵兩大工會都很有想法，「溝通與對話是台鐵改革的最大重點，而公司化則是不利於對話的口號」。

鄭羽哲表示，多數朝野兩黨的政治人物根本沒有企業經驗，對他們而言，「公司化」非常虛幻，說要比照中華郵政的模式，那是過去的模式，亦或是現在的模式？

畢竟企業組織是演進的過程，不可能完全複製誰的經驗，明明是簡單的勞資議題，政府卻只願意在平台上丟問題，卻不願意與台鐵員工好好溝通，非常奇怪。

鄭羽哲表示，交通部都有辦法搞定國籍航空罷工後的勞資問題了，那台鐵比航空公司小得多，也沒有外籍勞工，絕對有能力協助處理。至於未來台鐵組織改革後，是否符合國家運輸目的，這則是後面的課題，也是須由交通部解決了。

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