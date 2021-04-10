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羅尚樺任務結束了！蔡英文頒褒揚令：永遠以你為榮

▲▼空軍F-5E墜海！今舉辦公祭典禮，殉職飛官羅尚樺被追晉少校。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲空軍F-5E墜海，今舉辦公祭典禮，殉職飛官羅尚樺被追晉少校。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳家祥／台北報導

空軍少校羅尚樺駕駛F-5E戰機殉職迄今第19天，總統蔡英文10日上午前往台東志航基地親頒褒揚令，表彰他對國家克盡職守的犧牲與貢獻。羅尚樺的孕妻、親友到場含淚送羅尚樺最後一程，場面備極哀戚；蔡英文除了承諾會照顧好羅尚樺的家屬，還表示「尚樺的任務結束了」，要國軍打起精神，繼續捍衛台灣領空。

蔡英文在公祭典禮中，首先頒發褒揚令，由羅尚樺遺孀張秀宇代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。

蔡英文致詞時表示，今天在這裡一起追思羅尚樺，感謝他過去為了捍衛領空所做的努力與貢獻。當飛行員，是羅尚樺從小就立下的志向，因此朋友們都叫他「飛鼠」。

蔡英文說，羅尚樺一直非常努力追求這個夢想，在羅爸爸的教導下自律甚嚴，不僅成績總是名列前茅，順利進入了空軍官校，也通過層層的考驗，成為了戰機飛行員。

蔡英文表示，在軍隊中，尚樺的人緣很好，受到同袍的敬愛，是國軍的優秀幹部；在家中，尚樺對家人的照顧無微不至，是一位好丈夫、孝順的兒子。上個月尚樺因公殉職，讓人感到非常心痛和不捨。

蔡英文說，要代表全體國人表達最深的哀悼，也要以三軍統帥身分對他的家人說，「尚樺是國家領空的守護者，我們都以他為榮」。

蔡英文提到，她看到尚樺的太太秀宇透過社群媒體寫下許多對尚樺的思念，還有同袍在追思牆留言，「放心，剩下的事，我們扛」。她強調，剩下的事，我們會一起來做好。她要請國防部一定要全力協助家屬，代替尚樺照顧好家人。

蔡英文也請所有的國軍弟兄姊妹務必打起精神、堅守崗位，將尚樺的精神延續下去，「我們一起代替尚樺，捍衛領空、守護我們的國家」。最後，蔡英文也告訴尚樺，「你的任務結束了，請放心。謝謝你，我們將永遠以你為榮」。

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