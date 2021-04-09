軍方機密雷達車遭洩漏　國防部坦承「文宣投稿作業欠當」

▲中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光。（圖／取自青年日報）



記者林銘翰／台北報導

青年日報日前刊登一則海軍輔導長的投稿，凸顯中科院研發出偵測匿蹤戰機「被動式雙基雷達」，卻有軍用航空新聞網站進一步揭露這輛雷達車部署位置，並指名是反隱身無源雷達系統，引來美方關切及國防部長邱國正震怒要求撤查。對此，國防部9日坦言，海軍執行文宣投稿作業，確有程序欠當情形。

根據媒體報導，海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，先前執行馬公運補任務；而海軍基層輔導長則撰寫投稿給「青年日報」，但是文中提到中科院研發出可偵測共軍隱蹤戰機的「輪型被動雷達車」。

事實上，青年日報刊登的文字，並未直接點名這輛具有機敏性的雷達車，但在軍用航空新聞網站Alert5報導中，卻直接揭露了這輛在澎湖的反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system ）。

對此，國防部9日表示，海軍執行文宣投稿作業，確有程序欠當情形，國防部除要求海軍司令部應確遵相關規定，並要求青年日報下架網路即時新聞中不適宜的內容。國防部強調，報導指稱本案有關「美方關切」、「部長震怒」等情，均屬媒體訛傳，並非事實。

據悉，在相關訊息被外媒報導之後，府方與國安系統火速掌握，並通知軍聞系統做後續處理。對此，軍方並未有任何懲處，但因曝光部署位置，後續還需有相關因應動作。

海軍司令部則表示，保密為軍人基本職責，本部持恆要求官兵熟悉保密規範，及落實各項保密作為。海軍司令部說明，本日會議為政戰部門每月均辦理之政戰工作會報，並未針對個案實施專案檢討，且亦無人員受到處分，媒體報導並非事實。

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