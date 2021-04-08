軍方機密雷達車遭洩漏　海軍：保密是軍人職責！無人被懲處

▲中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光。（圖／青年日報）



記者陶本和／台北報導

「青年日報」日前刊登一則海軍輔導長的投稿，凸顯中科院研發出偵測匿蹤戰機「被動式雙基雷達」，不過軍用航空新聞網站Alert5卻進一步揭露這輛雷達車部署位置，並指名是反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system ），引來美方關切及國防部長震怒要求撤查。對此，海軍8日表示，保密為軍人基本職責，不過並未針對個案實施檢討，也無人受到處分。

海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，先前執行馬公運補任務；而海軍基層輔導長則撰寫投稿給「青年日報」。但是，問題在於，文中提到中科院研發出可偵測共軍隱蹤戰機的「輪型被動雷達車」。

事實上，青年日報刊登的文字，並未直接點名這輛具有機敏性的雷達車，但在軍用航空新聞網站Alert5報導中，卻直接揭露了這輛在澎湖的反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system ）。

據悉，在相關訊息被外媒報導之後，府方與國安系統火速掌握，並通知軍聞系統做後續處理；對此，軍方並未有任何懲處，但因曝光部署位置，後續還需有相關因應動作。

對此，海軍表示，保密為軍人基本職責，本部持恆要求官兵熟悉保密規範，及落實各項保密作為。不過，有關是否有人員被懲處一事，強調今天是政戰部門每月辦理的政戰工作會報，並沒有針對這個個案實施專案檢討，且亦無人員受到處分。