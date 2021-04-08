美軍艦昨過境台灣海峽　共機2架運8今又來擾台

▲運8反潛機。（資料照／國防部提供）



政治中心／綜合報導

國防部8日公布及時軍事動態，共軍派遣2架運8擾台，我空軍立即升空廣播驅逐。共機派遣運-8反潛機2架次進入我西南空域，我空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。據統計，共機4月已連續擾台6次，共33架次。

近期共機不斷擾台，航母遼寧號近日也出現在台灣東部外海，此外，美軍勃克級神盾導彈驅逐艦約翰·S·麥肯號7日也例行性過境台灣海峽，這表示美國對自由開放的印度太平洋地區的承諾，美軍也會在任何國際法允許的地方飛行、航行。

根據國軍公開資料，截至今日，共機4月以來共擾台6次，分別是4月3日的運8反潛機1架次；4月4日運8技偵機1架次；4月5日運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機 4架次；4月6日殲-16機2架次、空警-500機1架次、運-8技偵機1架次；4月7日殲-10機8架次、殲-16機4架次、運-8反潛機1架次、空警-500機2架次；4月8日運-8反潛機2架次。

據統計，今年已累計193架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機，3月累計65架次，4月累計33架次。

▼共機4月8日擾台。（圖／國防部提供）

