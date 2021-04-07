《軍士官服役條例》初審過關　17萬現役軍人提繳退撫基金「免稅」

▲國防部副部長張哲平（左）、國防部常務次長莫又銘（右）列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會7日審查通過《陸海空軍軍官士官服役條例》條文修正草案，增訂現役軍人繳付的退撫基金費用，不計入年度薪資收入課稅，預計2022年1月1日上路實施。

據統計，約有17萬9306名現役軍人參加退撫基金，國防部表示，這次修正無增加員額，也不增加政府預算，全案自2022年1月1日起上路實施。

行政院會3月4日通過《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正草案及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，使軍公教與勞工、私校教職員領取退撫給與課稅規定一致。

立法院外交及國防委員會7日審查行政院函請審議「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，全案按照行政院版本通過，草案後續提報立法院會，院會討論前不須經黨團協商。

根據初審條文，修正重點包括增訂現役人員依規定繳付的退撫基金費用，不計入年度薪資收入課稅。此外，草案亦刪除支領退休俸或贍養金的軍官、士官，因就任或再任私立大學的專任教師，應停止領受退休俸或贍養金的規定。

初審通過條文明定，退休俸等給付金額，在消費者物價指數累計成長率達正、負5%時應予調整，調整比率由行政院會同考試院，綜合考量相關因素後定之；或至少每4年應予檢討。

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