節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

▲南投縣政府大樓擁有天然湧泉，即起開放民眾取用。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

56年來最嚴重的水情危機侵襲，南投縣政府大樓卻擁有一口自然湧泉，長年來供應整棟環境清潔和綠美化用水，不但讓縣府節省不少水費，縣府還將湧泉引導至縣府外側、設置取水站，即起開放民眾免費取用，以求減少自來水耗用、共同抗旱節水。

南投縣府指出，縣府地下2樓自102年起滲出自然湧泉，水質不但乾淨且量足，8年來搭配雨水回收，經水循環過濾處理後，用於廁所沖洗、庭園噴灌、空調冷卻水塔用水，甚至縣府前方景觀水池，而且還有餘裕；面對全台水情嚴峻，因此在中興路及府南二路路口設置取水站，設有1個2噸水塔及3個出水口。

▲南投縣政府大樓擁有天然湧泉，即起開放民眾取用。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，為提高水資源使用效益，縣政大樓興建時，，其他包括另為節省自來水及地下水的損耗，以達到節約用水的成效。

南投縣新聞及行政處長林琦瑜透露，縣府除了自有湧泉和雨水回收系統，近年也全面換裝具省水標章的水龍頭，並要求同仁不定期巡檢修復供水設施；以縣府辦公大樓每天平均有1,200位同仁上班和600位民眾洽公，每月平均用水量仍能維持在530度，水費僅約1萬元。

▲南投縣政府大樓擁有天然湧泉，即起開放民眾取用。（圖／南投縣政府提供）

縣府提醒民眾，地下湧泉水質和水位會受環境因素影響，僅建議作為居家清潔、沖洗、庭園澆灌使用，勿當作飲用水；取用時請視需求決定取用水量，並隨手關閉開關，共同珍惜水資源。



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